Kavbojke so dobile konkurenco, ženske po 40. letu prisegajo na ta modni kos

Kavbojke ostajajo modna klasika, a to jesen dobivajo močno konkurenco. Na ulicah modnih prestolnic, družbenih omrežjih in v garderobah številnih modnih navdušenk vse pogosteje videvamo hlače s širokimi hlačnicami. Elegantne, udobne in vsestranske so postale kos, po katerem posegajo ženske vseh generacij.

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Elegantna alternativa, ki deluje ob vsaki priložnosti

Hlače s širokimi hlačnicami so eden tistih kosov, ki združujejo najboljše iz dveh svetov. So dovolj udobne za vsakodnevne opravke, hkrati pa delujejo precej bolj uglajeno kot klasične kavbojke. Prav zato jih številne ženske vključujejo tako v poslovne kot tudi sproščene stajlinge.

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V kombinaciji s pletenim puloverjem, srajco ali preprosto belo majico ustvarijo videz, ki je videti premišljen, ne da bi za to potrebovali veliko truda.

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Zakaj so tako priljubljene?

Eden od razlogov za njihovo priljubljenost je kroj. Široke hlačnice ustvarijo občutek daljših nog in lepo uravnotežijo silhueto. Zato jih obožujejo tudi ženske po 40. in 50. letu, saj delujejo elegantno, sodobno in brezčasno.

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Posebej priljubljeni so modeli v odtenkih čokoladno rjave, temno sive, bež in črne barve, ki se odlično podajo jesenski garderobi.

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Modni trik, ki podaljša postavo

Če želite postavo optično podaljšati, izberite model z nekoliko višjim pasom. Takšne hlače poudarijo pas in ustvarijo bolj uravnoteženo silhueto. Še posebej lepo se podajo k gležnjarjem, salonarjem ali mokasinkam.

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Pomembno je tudi, da hlačnice segajo skoraj do tal, saj tako ustvarijo najbolj eleganten učinek.

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Kos, ki ga boste nosili vse do pomladi

Še ena prednost tega trenda je njegova vsestranskost. Jeseni jih lahko kombinirate s pleteninami in blazerji, pozimi s toplimi plašči, spomladi pa z lahkotnimi srajcami in trenči. Gre za investicijo, ki ne bo aktualna le eno sezono.

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Čeprav kavbojke zagotovo ne bodo izginile iz naših omar, so hlače s širokimi hlačnicami letos brez dvoma ena najbolj elegantnih alternativ. Prav zato ni presenetljivo, da jih modne navdušenke nosijo skoraj povsod.

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