Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen

Če ste mislile, da je živalski potisk rezerviran le za drzne modne navdušenke, vas bo letošnja jesen morda presenetila. Leopardji, kačji in celo tako imenovani bambi vzorci se vračajo v velikem slogu, med najbolj zaželenimi kosi sezone pa so prav hlače z živalskim potiskom.
Trend, ki ga je nemogoče spregledati
Živalski vzorci se v modi redno vračajo, vendar jih letos modne poznavalke nosijo nekoliko drugače. Namesto oprijetih modelov in izrazito drznih kombinacij so v ospredju elegantni kroji, široke hlače in umirjene kombinacije, ki delujejo sofisticirano in sodobno.
Prav zato so hlače z živalskim potiskom postale eden najbolj opaznih kosov jesenske garderobe. Dovolj so posebne, da popestrijo videz, hkrati pa jih je precej lažje kombinirati, kot si marsikdo predstavlja.
Leopardji vzorec ostaja kraljica trendov
Med vsemi živalskimi vzorci še vedno največ pozornosti pritegne leopardji potisk. Modne vplivnice ga nosijo na širokih hlačah, kavbojkah in elegantnih hlačnih kostimih.
Njegova prednost je, da se odlično ujame z osnovnimi jesenskimi barvami, kot so črna, bež, rjava, kremna in olivno zelena. Že preprost črn puli in par gležnjarjev lahko ustvarita videz, ki deluje premišljeno in modno.
Bambi vzorec kot edo največjih modnih presenečenj letošnje jeseni
Čeprav leopardji potisk ostaja najbolj priljubljena izbira med živalskimi vzorci, modne navdušenke vse pogosteje posegajo tudi po tako imenovanem bambi vzorcu. Gre za vzorec, ki spominja na nežne lise jelenčka in deluje nekoliko mehkeje ter bolj prefinjeno kot klasični leopardji potisk.
Prav zaradi svoje umirjenosti je postal eden najbolj nepričakovanih modnih hitov letošnje jeseni. Najpogosteje ga videvamo na širokih hlačah, ki jih modne vplivnice kombinirajo s pletenimi puloverji, volnenimi plašči in minimalističnimi dodatki.
Kako jih nositi, da ne bodo videti preveč vpadljive?
Najlažje boste hlače z živalskim potiskom vključile v garderobo tako, da jim pustite glavno vlogo.
Stilirajte jih z:
enobarvnim pletenim puloverjem,
klasično belo srajco,
črnim blazerjem,
usnjeno jakno,
dolgim volnenim plaščem.
Čeprav gre za izrazit vzorec, ga modne navdušenke pogosto obravnavajo kot nevtralnega, saj se lepo kombinira z večino jesenske garderobe.
Odlično pristajajo tudi ženskam po 40. letu
Ena največjih zmot je, da so leopardje hlače primerne le za mlajše ženske. Resnica je ravno nasprotna.
Elegantno krojene hlače z diskretnim živalskim vzorcem lahko delujejo izjemno prefinjeno in šik, še posebej v kombinaciji s kakovostnimi pleteninami, mokasini ali klasičnimi salonarji.
Jesenska kombinacija, ki jo bomo videvale povsod
Če želite preizkusiti trend, ki trenutno navdušuje modne poznavalke, izberite široke leopardje hlače, krem pulover, rjav plašč in usnjeno torbico v čokoladnem odtenku.
Gre za kombinacijo, ki je hkrati udobna, elegantna in dovolj posebna, da pritegne poglede.
Modni kos, ki razbije monotonijo jesenske garderobe
Jesenska moda pogosto temelji na nevtralnih barvah in preverjenih krojih. Prav zato so hlače z živalskim potiskom odlična izbira za vse, ki želijo svoj videz osvežiti z enim samim kosom.
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