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Jakna - ig
Moda

Jakna, ki jo bodo to jesen nosile vse trendseterke

N. Č.
04. 09. 2026 04.00
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Jakne iz brušenega usnja so letos doživele veliki povratek. Zaradi mehke teksture, toplih odtenkov in brezčasnega videza so postale eden najbolj zaželenih modnih kosov jeseni 2026.

Jakne iz brušenega usnja navdušujejo z luksuznim videzom, toplimi odtenki in retro pridihom, zaradi katerega so postale eden najbolj zaželenih kosov jeseni 2026. Ne glede na to, ali prisegate na minimalistične kroje ali boho estetiko sedemdesetih let, je to trend, ki ga boste v prihajajočih mesecih videvali povsod.

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Zakaj obožujemo jakne iz brušenega usnja?

Jakne iz brušenega usnja imajo redko sposobnost, da hkrati delujejo luksuzno in sproščeno. Material je mehak, vizualno bogat in ustvarja občutek topline, zaradi česar je popoln za prehodno jesensko obdobje. Njegova tekstura poskrbi, da jakna nikoli ne je videti preveč "popolna" – prav rahla patina in naravna neenakomernost sta tisti, ki ustvarjata šik videz. Brušeno usnje je tudi izjemno vsestransko: odlično se ujema z rjavimi jesenskimi odtenki, džinsom, pleteninami in klasično belo srajco.

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Poleg estetike je brušeno usnje priljubljeno tudi zaradi svoje zgodovine. V 70. letih je simboliziralo svobodo, boho slog in rock'n'roll energijo, danes pa se vrača v bolj prečiščeni, moderni različici. Prav ta kombinacija nostalgije in sodobnosti je razlog, da se trend vrača znova in znova – in zakaj je jeseni 2026 še posebej močan.

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Kako kombinirati jakne iz brušenega usnja?

Jakna iz brušenega usnja je eden najlažjih kosov za stiliranje. Odlično je videti v kombinaciji s kavbojkami in belo majico, kjer tekstura usnja poskrbi za luksuzen učinek brez dodatnega truda. Enako dobro se ujema z elegantnimi hlačami, midi krili ali pleteninami v kremnih odtenkih. Topli rjavi toni brušenega usnja se naravno povežejo z jesensko garderobo, zato je jakna pogosto osrednji kos celotnega videza.

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Če želiš ustvariti bolj izrazit videz, se lahko poigraš z retro navdihom. Jakno kombiniraj s hlačami na zvonec, visokimi škornji ali lahkotno midi obleko – tako boš subtilno priklicala duh 70. let, a v sodobni interpretaciji. Za bolj minimalističen pristop pa izberi monokromatske kombinacije v rjavih tonih, ki delujejo izjemno elegantno in aktualno.

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