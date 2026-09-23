Jakna, ki bo največja zvezda jesenske garderobe

Modni trendi za jesen 2026 stavijo na brezčasne kose, ki združujejo eleganco in udobje, zato ni presenetljivo, da se med najbolj zaželenimi kosi znova uvrščajo jakne iz brušenega usnja. Gre za material, ki deluje mehkeje in bolj sofisticirano od klasičnega gladkega usnja, hkrati pa vsakemu videzu doda pridih prestiža.

Najbolj priljubljeni so modeli v odtenkih karamele, čokolade, konjaka in peščene bež barve. Modne hiše in vplivnice jih kombinirajo tako z džinsom kot tudi z bolj elegantnimi kosi, zaradi česar so postali eden najbolj uporabnih prehodnih kosov med poletjem in zimo.