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Moda

Jakna, ki bo največja zvezda jesenske garderobe

N. Č.
23. 09. 2026 04.00
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Jakna iz brušenega usnja bo pravi hit jeseni. Modne navdušenke jo obožujejo zaradi njenega prefinjenega videza, vsestranskosti in sposobnosti, da tudi najbolj preprost stajling spremeni v modno dovršen videz. To jesen jo bomo videvali povsod, od mestnih ulic do družbenih omrežij.

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Modni trendi za jesen 2026 stavijo na brezčasne kose, ki združujejo eleganco in udobje, zato ni presenetljivo, da se med najbolj zaželenimi kosi znova uvrščajo jakne iz brušenega usnja. Gre za material, ki deluje mehkeje in bolj sofisticirano od klasičnega gladkega usnja, hkrati pa vsakemu videzu doda pridih prestiža.

Najbolj priljubljeni so modeli v odtenkih karamele, čokolade, konjaka in peščene bež barve. Modne hiše in vplivnice jih kombinirajo tako z džinsom kot tudi z bolj elegantnimi kosi, zaradi česar so postali eden najbolj uporabnih prehodnih kosov med poletjem in zimo.

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Zakaj obožujemo jakne iz brušenega usnja?

Eden glavnih razlogov za njihovo priljubljenost je njihova vsestranskost. Jakna iz brušenega usnja je dovolj elegantna za poslovne kombinacije, hkrati pa dovolj sproščena za vsakodnevne opravke ali vikend sprehod po mestu. Gre za kos, ki ga lahko nosimo več sezon zapored, ne da bi deloval staromodno.

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Poleg tega brušeno usnje ustvarja mehkejši in bolj ženstven videz kot klasično usnje. Zaradi svoje teksture deluje topleje in bolj razkošno, zato lahko popestri tudi zelo preprosto kombinacijo belih majic, kavbojk in športnih copat. Prav ta občutek lahkotne elegance je razlog, da se ženske vedno znova vračajo k temu trendu.

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Kako kombinirati jakne iz brušenega usnja?

Za sproščen vsakdanji videz jo lahko kombinirate z ravnimi kavbojkami, retro supergami in pletenim puloverjem. Takšna kombinacija je idealna za jesenske dni, saj združuje udobje in modni videz. Če želite slediti aktualnim trendom, izberite nekoliko krajši ali oversized model jakne.

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Ljubiteljice bolj elegantnega sloga pa jo lahko nosijo čez pleteno midi obleko ali jo kombinirajo s širokimi hlačami in gležnjarji. Jakna iz brušenega usnja bo celotnemu videzu dodala teksturo in globino, zaradi česar bo stajling deloval bolj premišljeno in modno dovršeno. Ravno zato velja za enega tistih kosov, ki jih bomo jeseni 2026 videvali praktično na vsakem koraku.

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