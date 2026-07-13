Japonke, ki so postale modni fenomen letošnjega poletja

Poletje 2026 je prineslo trend, ki ga nihče ni pričakoval – japonke so iz preprostega natikača za plažo postale modni kos, ki ga nosimo povsod. Japonke torej niso več rezervirane za pesek in bazen, ampak so postale del urbanih, elegantnih in celo poslovnih kombinacij.

Preberi še 5 korakov za vzdrževanje kopalk: Da bodo kot nove

V Milanu, Parizu in Barceloni jih ženske nosijo z lanenimi oblekami, širokimi kavbojkami, bermuda hlačami in celo s strukturiranimi blazerji. Poletje je ustvarilo nov modni jezik, v katerem japonke niso več simbol sproščenosti, ampak samozavestnega minimalizma.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zakaj ravno japonke?

Modni strokovnjaki pravijo, da je trend povezan z dvema ključnima faktorjema: udobjem in estetiko. Po pandemiji se je moda premaknila v smeri udobja, a leto 2026 je to udobje dvignilo na raven estetike.

Preberi še Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino

Japonke so postale simbol "poletne lahkotnosti", ki jo ženske želijo čutiti tudi v mestnem vrvežu. Po podatkih platforme Lyst, ki spremlja globalne modne trende, se je zanimanje za japonke v začetku poletja močno povečalo, kar potrjuje, da trend ni naključen, ampak globalen.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Trend ni le estetski, temveč tudi psihološki

Strokovnjaki za modno vedenje opozarjajo, da trend ni le estetski, ampak tudi psihološki. Poletje je čas, ko si ženske želijo manj pravil, manj togosti in več spontanosti. Japonke simbolizirajo svobodo, preprostost in občutek, da se lahko premikamo brez omejitev. Psihologi poudarjajo, da udobje v obutvi vpliva na splošno počutje, kar je eden od razlogov, zakaj se je trend tako hitro razširil. Japonke so postale način, kako združiti sproščenost in stil, ne da bi morali izbirati med enim ali drugim.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zakaj so prav letos postale fenomen?

Zanimivo je tudi to, da se japonke vračajo v trend po skoraj dvajsetih letih. V začetku 2000-ih so bile simbol "casual" mode, a nikoli niso presegle plaže. Danes pa se vračajo v povsem novi vlogi. Modni analitiki iz Vogue Business poudarjajo, da je leto 2026 leto "poletnega minimalizma", v katerem japonke igrajo glavno vlogo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako jih nosijo modne navdušenke?

Japonke se letos pojavljajo v kombinacijah, ki jih še pred nekaj leti ne bi povezovali z natikači. Dolge lanene obleke, široke hlače, bermuda kroji, midi krila in oversized srajce so postali njihovi najpogostejši spremljevalci.

Preberi še Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje

V mestnih središčih jih ženske nosijo z minimalističnimi torbami, zračno pletenino in nevtralnimi barvami, ki ustvarjajo videz "poletne lahkotnosti". Japonke z bolj strukturiranim podplatom dodajo videzu arhitekturno noto, medtem ko mehkejše različice ustvarijo občutek sproščenosti, ki je še vedno modno dovršen.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči