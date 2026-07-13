Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Japonke - ig
Moda

Japonke, ki so postale modni fenomen letošnjega poletja

N. Č.
13. 07. 2026 04.00
1

Japonke so letos postale presenetljiv modni simbol poletja – iz preprostega natikača so se dvignile v kos, ki ga ženske nosijo v mestnih, elegantnih in celo poslovnih kombinacijah. Trend je eksplodiral po Evropi in postal eden najbolj prepoznavnih poletnih modnih premikov.

Poletje 2026 je prineslo trend, ki ga nihče ni pričakoval – japonke so iz preprostega natikača za plažo postale modni kos, ki ga nosimo povsod. Japonke torej niso več rezervirane za pesek in bazen, ampak so postale del urbanih, elegantnih in celo poslovnih kombinacij. 

5 korakov za vzdrževanje kopalk: Da bodo kot nove
Preberi še
5 korakov za vzdrževanje kopalk: Da bodo kot nove

V Milanu, Parizu in Barceloni jih ženske nosijo z lanenimi oblekami, širokimi kavbojkami, bermuda hlačami in celo s strukturiranimi blazerji. Poletje je ustvarilo nov modni jezik, v katerem japonke niso več simbol sproščenosti, ampak samozavestnega minimalizma.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj ravno japonke?

Modni strokovnjaki pravijo, da je trend povezan z dvema ključnima faktorjema: udobjem in estetiko. Po pandemiji se je moda premaknila v smeri udobja, a leto 2026 je to udobje dvignilo na raven estetike. 

Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino
Preberi še
Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino

Japonke so postale simbol "poletne lahkotnosti", ki jo ženske želijo čutiti tudi v mestnem vrvežu. Po podatkih platforme Lyst, ki spremlja globalne modne trende, se je zanimanje za japonke v začetku poletja močno povečalo, kar potrjuje, da trend ni naključen, ampak globalen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trend ni le estetski, temveč tudi psihološki

Strokovnjaki za modno vedenje opozarjajo, da trend ni le estetski, ampak tudi psihološki. Poletje je čas, ko si ženske želijo manj pravil, manj togosti in več spontanosti. Japonke simbolizirajo svobodo, preprostost in občutek, da se lahko premikamo brez omejitev. Psihologi poudarjajo, da udobje v obutvi vpliva na splošno počutje, kar je eden od razlogov, zakaj se je trend tako hitro razširil. Japonke so postale način, kako združiti sproščenost in stil, ne da bi morali izbirati med enim ali drugim.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj so prav letos postale fenomen?

Zanimivo je tudi to, da se japonke vračajo v trend po skoraj dvajsetih letih. V začetku 2000-ih so bile simbol "casual" mode, a nikoli niso presegle plaže. Danes pa se vračajo v povsem novi vlogi. Modni analitiki iz Vogue Business poudarjajo, da je leto 2026 leto "poletnega minimalizma", v katerem japonke igrajo glavno vlogo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako jih nosijo modne navdušenke?

Japonke se letos pojavljajo v kombinacijah, ki jih še pred nekaj leti ne bi povezovali z natikači. Dolge lanene obleke, široke hlače, bermuda kroji, midi krila in oversized srajce so postali njihovi najpogostejši spremljevalci. 

Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Preberi še
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje

V mestnih središčih jih ženske nosijo z minimalističnimi torbami, zračno pletenino in nevtralnimi barvami, ki ustvarjajo videz "poletne lahkotnosti". Japonke z bolj strukturiranim podplatom dodajo videzu arhitekturno noto, medtem ko mehkejše različice ustvarijo občutek sproščenosti, ki je še vedno modno dovršen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda japonke poletje 2026 modni trendi 2026 poletna moda ulični slog minimalizem
Moda

Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val

Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Ovni bodo polni energije, škorpijoni bodo pokazali nežnejšo plat

Zadovoljna.si Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja
Zadovoljna.si Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
Zadovoljna.si Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Zadovoljna.si Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Zadovoljna.si Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
Zadovoljna.si Te japonke so hit letošnjega poletja
Zadovoljna.si To je največji modni trend tega poletja
Priporoča
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22 13. 07. 2026 10.22
0 0
Moda gor ali dol mene ne prepričajo!
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1797