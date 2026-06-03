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Moda

Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja

N. Č.
03. 06. 2026 04.00
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Japonke so letos postale pravi modni fenomen – ne le praktična obutev za plažo, temveč ključni kos poletnega stajlinga. Po poročanju številnih medijev so modne navdušenke dobesedno ponorele za novimi, bolj elegantnimi in izrazitimi modeli, ki so preplavili družbena omrežja.

Japonke so eden najbolj prepoznavnih simbolov poletja: lahke, zračne in neverjetno udobne. Njihova preprostost je njihova največja prednost, saj jih lahko nosimo od plaže do mesta, letos pa so oblikovalci poskrbeli, da so postale tudi modno izstopajoče. Poletje 2026 prinaša modele, ki združujejo udobje in estetiko, zato ni presenetljivo, da so ponovno v središču pozornosti.

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Kakšne japonke bomo nosile letos?

Japonke s platformo

Japonke s platformo so eden največjih trendov sezone. Dvignjen podplat podaljša noge, hkrati pa daje stajlingu moderen, rahlo futurističen videz. So udobne, stabilne in popolne za ženske, ki želijo nekaj več kot klasično ravno japonko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Japonke s peto

Elegantne japonke s tanko ali blok peto so letos absolutni hit. Modne poznavalke jih nosijo na večerne izhode, poletne zabave in celo na bolj formalne dogodke. So ženstvene, minimalistične in izjemno šik – idealne za tiste, ki želijo združiti udobje in eleganco.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Japonke z mehkimi trakovi

Kot izpostavlja Tportal, so trenutno najbolj zaželene japonke z izrazitimi, mehko oblazinjenimi trakovi in sodobno silhueto, ki spominja na luksuzne dizajnerske modele. Gre za japonke, ki so vizualno močne, a še vedno izjemno udobne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati japonke v letu 2026?

Japonke in široke kavbojke

Eden najbolj trendovskih načinov nošenja japonk letos je v kombinaciji s širokimi kavbojkami. Ta sproščena, a modna kombinacija ustvarja popolno ravnovesje med udobjem in urbano estetiko. Široke hlačnice lepo padejo čez japonke, kar daje videzu lahkotnost in sodoben pridih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Japonke in lanene obleke

Lanene obleke so poleti nepogrešljive, japonke pa so idealen partner. Skupaj ustvarijo naraven, svež in brezčasen videz, ki je popoln za vroče dni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Japonke in kratke hlače

Za sproščen, mladosten videz so japonke odlična izbira ob kratkih hlačah. Kombinacija je preprosta, a vedno deluje – še posebej, če izbereš japonke z zanimivimi trakovi ali platformo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Japonke in midi krila

Za bolj ženstven videz jih lahko kombiniraš z lahkotnimi midi krili. Ta kombinacija je elegantna, a še vedno dovolj sproščena za vsakodnevne opravke ali večerne sprehode ob morju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Vir: tportal.hr

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