Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja

Japonke so eden najbolj prepoznavnih simbolov poletja: lahke, zračne in neverjetno udobne. Njihova preprostost je njihova največja prednost, saj jih lahko nosimo od plaže do mesta, letos pa so oblikovalci poskrbeli, da so postale tudi modno izstopajoče. Poletje 2026 prinaša modele, ki združujejo udobje in estetiko, zato ni presenetljivo, da so ponovno v središču pozornosti.
Kakšne japonke bomo nosile letos?
Japonke s platformo
Japonke s platformo so eden največjih trendov sezone. Dvignjen podplat podaljša noge, hkrati pa daje stajlingu moderen, rahlo futurističen videz. So udobne, stabilne in popolne za ženske, ki želijo nekaj več kot klasično ravno japonko.
Japonke s peto
Elegantne japonke s tanko ali blok peto so letos absolutni hit. Modne poznavalke jih nosijo na večerne izhode, poletne zabave in celo na bolj formalne dogodke. So ženstvene, minimalistične in izjemno šik – idealne za tiste, ki želijo združiti udobje in eleganco.
Japonke z mehkimi trakovi
Kot izpostavlja Tportal, so trenutno najbolj zaželene japonke z izrazitimi, mehko oblazinjenimi trakovi in sodobno silhueto, ki spominja na luksuzne dizajnerske modele. Gre za japonke, ki so vizualno močne, a še vedno izjemno udobne.
Kako kombinirati japonke v letu 2026?
Japonke in široke kavbojke
Eden najbolj trendovskih načinov nošenja japonk letos je v kombinaciji s širokimi kavbojkami. Ta sproščena, a modna kombinacija ustvarja popolno ravnovesje med udobjem in urbano estetiko. Široke hlačnice lepo padejo čez japonke, kar daje videzu lahkotnost in sodoben pridih.
Japonke in lanene obleke
Lanene obleke so poleti nepogrešljive, japonke pa so idealen partner. Skupaj ustvarijo naraven, svež in brezčasen videz, ki je popoln za vroče dni.
Japonke in kratke hlače
Za sproščen, mladosten videz so japonke odlična izbira ob kratkih hlačah. Kombinacija je preprosta, a vedno deluje – še posebej, če izbereš japonke z zanimivimi trakovi ali platformo.
Japonke in midi krila
Za bolj ženstven videz jih lahko kombiniraš z lahkotnimi midi krili. Ta kombinacija je elegantna, a še vedno dovolj sproščena za vsakodnevne opravke ali večerne sprehode ob morju.
Vir: tportal.hr
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