Razkrivamo, katere čevlje bomo nosile poleti

Japonke s peto predstavljajo zanimiv hibrid med sproščenimi natikači in elegantnimi sandali. Njihova posebnost je v tem, da združujejo minimalizem klasičnih japonk z ženstveno silhueto pete, kar omogoča prehod iz dnevnih v večerne kombinacije brez večjega napora, piše Vogue. Prav zaradi te vsestranskosti jih modni strokovnjaki uvrščajo med ključne kose poletne garderobe, saj jih lahko nosimo tako v mestu kot na večernih dogodkih, še dodajo.

Kako kombinirati japonke s peto?

Japonke s peto se odlično podajo k preprostim, minimalističnim outfitom. Kombiniramo jih lahko s širokimi hlačami, lahkotnimi poletnimi oblekami ali celo z denim kombinacijami, kjer ustvarijo zanimiv kontrast med sproščenim in elegantnim slogom. Prav ta kontrast je tisti, ki daje videzu modno svežino in lahkotnost.

Za bolj sofisticiran videz jih lahko nosimo tudi v večernih kombinacijah. Odlično se ujemajo z midi krili ali slip oblekami, kjer njihova subtilna peta podaljša silhueto in doda pridih elegance. Čeprav so na prvi pogled nenavaden kos, jih modne navdušenke vse pogosteje vključujejo v različne sloge – od sproščenega do glamuroznega.

Obožujejo jih tudi zvezdnice

Med največjimi zagovornicami tega trenda je Hailey Bieber, ki jih pogosto vključuje v svoje vsakodnevne kombinacije, poroča Žena.hr. Pogosto jih nosi z ravnimi kavbojkami in preprostimi topi, s čimer ustvarja sproščen, a hkrati izjemno moderen videz. Prav njen slog je pomembno vplival na to, da so japonke s peto ponovno postale izjemno priljubljene.

Zvezdnice jih obožujejo predvsem zaradi njihove vsestranskosti. Lahko jih nosijo podnevi za sproščene opravke ali pa jih vključijo v bolj sofisticirane modne kombinacije za večerne izhode. Ta trend dokazuje, da moda vse bolj briše meje med udobjem in eleganco, japonke s peto pa so popoln primer tega prepleta.

