Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo

Japonke s peto so izjemno lahkotne, udobne in presenetljivo vsestranske. Majhna kitten peta dvigne silhueto, ne da bi obremenila stopala, zato so idealne za vroče dni, ko želimo nekaj bolj elegantnega od klasičnih japonk. Poleg tega se odlično podajo k poletnim oblekam, krilom in širokim hlačam, kar jih postavlja med najbolj prilagodljive kose sezone.

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Zakaj obožujemo japonke s peto?

Njihova estetika je preprosta, a hkrati dovolj izrazita, da dopolni minimalistične outfite. Modne hiše jih letos predstavljajo v pastelnih odtenkih, črni, bež in metalik barvah, kar omogoča, da jih nosimo tako na plaži kot v mestu. Prav ta kombinacija udobja in elegance je razlog, da jih mnoge ženske obožujejo.

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Zakaj jih nekateri sovražijo?

Japonke s peto so polarizirajoče predvsem zaradi svoje nenavadne silhuete. Nekaterim se zdi kombinacija japonk in pete nelogična, drugi jih povezujejo z zgodnjimi 2000-imi, ki so modno gledano še vedno kontroverzna era. Kritiki pravijo, da so nepraktične, premalo stabilne in vizualno "čudne", zato se jim izogibajo.

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Kako kombinirati japonke s peto v letošnjem letu?

Poletje 2026 jih postavlja v ospredje predvsem v kombinaciji z lahkotnimi maksi oblekami, slip krili in lanenimi kompleti. Japonke s peto dodajo ravno prav eleganten pridih, ki dvigne celoten videz, ne da bi ga naredil preveč formalnega. Odlično delujejo tudi z minimalističnimi tunikami in širokimi hlačami, kjer ustvarijo prefinjen, a sproščen poletni slog.

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Za večerni videz jih lahko kombinirate z asimetričnimi oblekami ali satenskimi krili. Metalik modeli so letos še posebej priljubljeni, saj dodajo modno ostrino in se lepo ujemajo z zlatimi ali srebrnimi dodatki. Ključ je v preprostosti – japonke s peto najbolje zasijejo, ko je preostali stajling čist, nevtralen in eleganten.

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