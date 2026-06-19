Modni kos, ki ga na poletne večere nosijo vse Slovenke

Sprehodili smo se po Ljubljani, kjer smo ujeli nekaj naključnih mimoidočih. Izstopali sta ti dve, ki sta navdušili s sproščenim modnim kosom, ki ga ob hladnejših poletnih jutrih in večerih obožujemo vsi – jeans jakno. Ta brezčasni kos ostaja nepogrešljiv del uličnega stila, saj se brezhibno poda k najrazličnejšim kombinacijam.

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Zakaj obožujemo jeans jakne?

Jeans jakna je eden tistih modnih kosov, ki nikoli ne gredo iz mode. Njena največja prednost je vsestranskost, saj jo lahko kombiniramo tako z lahkotnimi poletnimi oblekami kot tudi z bolj športnimi kosi. Prav zaradi tega predstavlja popolno rešitev za prehodne temperature, ko potrebujemo nekaj lahkega, a hkrati dovolj toplega.

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Poleg praktičnosti pa jeans jakna prinaša tudi pridih sproščenosti in brezčasnega stila. Ne glede na kroj – klasičen, oversized ali rahlo obrabljen – vedno doda outfitu tisti nepogrešljivi "cool" faktor, ki ga obožujejo modne navdušenke tako po vsem svetu kot tudi pri nas.

icon-expand Ujeta v centru Ljubljane. FOTO: Zadovoljna.si

Sproščena eleganca z vzorčasto obleko

V prvem stajlingu opazimo čudovito kombinacijo zelenega, lahkotnega oblačila z nežnim vzorcem, ki v kombinaciji z jeans jakno deluje sveže in ženstveno. Jakna nekoliko razbije eleganco obleke ter celotnemu videzu doda vsakdanji, nosljiv značaj, ki je idealen za mestni vrvež.

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Posebej izstopa tudi izbira dodatkov, ki stajling ohranjajo v sproščenih okvirih. Udobna obutev in minimalistična torba dopolnjujeta videz, ki deluje premišljeno, a hkrati povsem naravno. Gre za popoln primer, kako jeans jakna zlahka uravnoteži bolj romantične modne kose.

icon-expand Ulična moda FOTO: Zadovoljna.si

Igriv kontrast bele obleke in denim klasike

Drugi stajling nas prepriča z mladostno in igrivo kombinacijo bele obleke ter nekoliko bolj robustne jeans jakne. Kontrast med nežnim, zračnim materialom obleke in strukturiranim denimom ustvarja zanimivo modno zgodbo, ki pritegne pozornost.

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Celoten videz dopolnjujejo preprosti športni copati, ki poskrbijo za udobje in sodoben pridih. Takšna kombinacija je popolna izbira za vsakodnevne opravke ali sproščen sprehod po mestu, saj združuje stil in funkcionalnost. Jeans jakna tudi tukaj odigra ključno vlogo – poveže vse elemente v usklajeno in modno celoto.

icon-expand Ulična moda FOTO: Zadovoljna.si

Drugi trendi za poletje 2026

Poletni trendi 2026 prinašajo sproščene, lahkotne silhuete, ki jih bomo kombinirale z udobnimi, naravnimi materiali. Poleg jeans jaken bodo v ospredju lanene hlače v širokih krojih, ki se odlično ujemajo z minimalističnimi sandali ali trendovskimi japankami z debelejšim podplatom. Modne znamke napovedujejo tudi vrnitev capri hlač in elegantnih bermud, ki jih bomo nosile s preprostim belim topom. Vračajo se tudi čudovite poletne obleke s potiskom, ki nikakor ne smejo manjkati v naši omari.

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Več utrinkov iz centra Ljubljane si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si

icon-expand FOTO: Zadovoljna.si 1 / 10 Ulična



















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