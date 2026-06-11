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Moda

Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo

N. Č.
11. 06. 2026 04.00
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Jeans obleke so to poletje doživele pravi preporod. Po modnih pistah in ulicah jih vidimo v sodobnejših, mehkejših in bolj nosljivih različicah, ki spominjajo na brezskrbne dni iz 90-ih, a so hkrati popolnoma prilagojene današnjemu tempu življenja.

Denim oziroma jeans obleke so eden tistih kosov, ki se ciklično vračajo v modo in leto 2026 je njihovo leto. Po letih minimalističnih krojev in nevtralnih barv se vrača sproščen, igriv in nekoliko retro videz, ki ga prinaša traper. Današnje različice so mehkejše, bolj tekoče in udobnejše kot tiste iz 90-ih, a ohranjajo njihov značaj: preprostost, praktičnost in vsestranskost.

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Modni oblikovalci so denim obleke ponovno postavili v ospredje, od kratkih modelov za vsak dan do elegantnih midi krojev, ki jih lahko nosimo tudi v bolj urejenih kombinacijah. Prav zaradi te prilagodljivosti so postale eden najbolj zaželenih kosov poletja 2026.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj so denim obleke tako priljubljene?

Denim obleke so priljubljene predvsem zato, ker so izjemno praktične. Gre za kos, ki ga oblečeš in si v trenutku urejena brez kombiniranja, brez razmišljanja, brez dodatnega truda. Kratke različice se odlično podajo k balerinkam ali supergam, daljši modeli pa ustvarijo bolj eleganten videz, ki je primeren tudi za večerne priložnosti. Prav ta preprostost in možnost hitrega oblikovanja celotnega videza sta ključna razloga, da so denim obleke postale hit poletja.

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Drugi razlog za njihovo priljubljenost je sodobna interpretacija materiala. Novi traper je mehkejši, bolj gibljiv in prijetnejši na koži, kar pomeni, da se obleka lepše prilega in omogoča več udobja. Poleg tega oblikovalci posegajo po zanimivih detajlih od strukturiranih ramen do volanov, pasov in poudarjenih gumbov kar denim obleki daje moderen, svež značaj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako to poletje nositi denim obleke?

To poletje denim obleke nosimo sproščeno, lahkotno in z veliko osebnega stila. Kratke modele kombiniramo s supergami ali balerinkami, kar ustvari mladosten, mestni videz. Za bolj ženstven učinek lahko izberemo sandale ali espadrile, ki dodajo pridih poletne elegance. Ker je denim že sam po sebi izrazit material, so dodatki lahko minimalistični torbica, sončna očala in morda en kos nakita.

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Midi in maxi denim obleke so odlična izbira za večerne sprehode ali bolj urejene priložnosti. S pasom v predelu pasu lahko poudarimo silhueto, z bolj strukturiranimi modeli pa ustvarimo modno, skoraj couture podobo. Ključ je v ravnotežju: denim obleka naj bo osrednji kos, vse ostalo pa naj jo le dopolni.

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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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