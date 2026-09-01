Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Trendi - ig
Moda

Ti outfiti bodo letos kraljevali ob vrnitvi v šolske klopi

N. Č.
01. 09. 2026 09.06
0

Zakorakajte v novo šolsko leto samozavestno in s stilom! Prepustite se navdihu jesenske mode, kjer kraljujejo karirasti vzorci in elegantni kroji, ki vsakodnevnim opravilom vdihnejo svežino, mladostno energijo in neustavljiv šarm.

September ni le začetek novega šolskega leta, ampak tudi priložnost za osvežitev garderobe. Po sproščenih poletnih kombinacijah prihaja čas za premišljene stajlinge, ki združujejo udobje, praktičnost in modne trende. Letos so v ospredju brezčasni kosi, ki jih je mogoče nositi na različne načine in jih enostavno prilagoditi vsakodnevnim obveznostim.

Trenč, brez katerega si te jeseni ne predstavljamo garderobe
Preberi še
Trenč, brez katerega si te jeseni ne predstavljamo garderobe

Trenč ostaja nepogrešljiv jesenski kos

Ko jutra postanejo nekoliko hladnejša, je trenč plašč eden tistih kosov, ki reši skoraj vsak modni izziv. Letos so še posebej priljubljeni modeli v bež, olivno zeleni in temno modri barvi.

Kako to jesen nositi klasično belo majico
Preberi še
Kako to jesen nositi klasično belo majico

Odlično se podajo tako k kavbojkam kot k plisiranim krilom ali širšim hlačam. Prav zato ni presenetljivo, da je trenč tudi letos med najbolj zaželenimi izbirami za prve šolske dni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Široke kavbojke so še vedno v modi

Ozke kavbojke sicer niso povsem izginile, a modni navdušenci letos največ posegajo po širših krojih. Priljubljene so predvsem ravne in nekoliko bolj sproščene silhuete, ki zagotavljajo udobje skozi ves dan.

Kavbojke iz 90-ih se vračajo v modo, nosile jih bomo vse
Preberi še
Kavbojke iz 90-ih se vračajo v modo, nosile jih bomo vse

Kombinirate jih lahko z osnovno belo majico, pletenim puloverjem ali preveliko srajco. Takšna kombinacija deluje urejeno, a hkrati dovolj sproščeno za vsakodnevne obveznosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Superge ostajajo prva izbira

Če je nekoč veljalo, da so za prvi šolski dan obvezni elegantni čevlji, danes prevladujejo modne superge. Bele različice ostajajo klasika, vse bolj priljubljeni pa so tudi retro modeli, navdihnjeni z devetdesetimi leti.

Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni
Preberi še
Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni

Njihova prednost je predvsem vsestranskost, saj jih lahko nosite tako s hlačami kot z oblekami ali krili. Poleg tega zagotavljajo udobje, ki ga med dolgimi dnevi še kako cenimo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pletenine za prvi jesenski pridih

Tanki puloverji in pletene jopice se vračajo v velikem slogu. Letos jih modne navdušenke pogosto nosijo čez ramena ali jih kombinirajo z belimi majicami in srajcami.

Edini pulover, ki ga potrebujete to sezono
Preberi še
Edini pulover, ki ga potrebujete to sezono

Gre za preprost trik, s katerim lahko vsak videz deluje nekoliko bolj premišljeno in elegantno. Hkrati pa so pletenine idealna rešitev za nepredvidljivo septembrsko vreme.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Karirasti vzorci in šolska estetika

Moda se tudi letos poigrava z estetiko, ki jo pogosto povezujemo s šolskimi klopmi. Karirasta krila, blazerji in srajce so zato ponovno med najbolj priljubljenimi jesenskimi kosi.

Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Preberi še
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026

Ključ do sodobnega videza je v tem, da jih kombinirate z bolj sproščenimi elementi, kot so superge, denim ali preprosti topi. Tako ustvarite videz, ki je moden, mladosten in primeren za različne priložnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Modni recept za uspešen september

Največji trend letošnje jeseni ni določen kos oblačila, ampak premišljeno kombiniranje udobja in elegance. Prav zato bodo v ospredju outfiti, ki jih lahko brez težav nosimo od jutra do večera.

Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni
Preberi še
Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni

Dobra novica je, da za osvežitev garderobe ni treba kupiti povsem novih oblačil. Dovolj je nekaj ključnih kosov, kot so trenč, širše kavbojke, modne superge in lahka pletenina, ki bodo poskrbeli za moderen videz skozi ves september.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda jesenski outfiti nazaj v šolo prvi šolski dan outfit za v šolo kaj obleči za v šolo modni outfiti za v šolo šola jesenska moda šolski stajling september 2026 jesen 2026
Moda

Trenč, brez katerega si te jeseni ne predstavljamo garderobe

Bibaleze.si Otroška moda: kosi, ki ne smejo manjkati v jesenski omari
Zadovoljna.si Edina krila, ki jih bomo nosile to jesen
Zadovoljna.si Staromodni kos, ki se vrača nazaj v modo
Zadovoljna.si Usnjene hlače, ki jih to jesen obožujemo vse
Zadovoljna.si Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Zadovoljna.si Obleke z volančki: boho kos, ki ga letos obožujemo
Zadovoljna.si Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906