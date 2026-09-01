Ti outfiti bodo letos kraljevali ob vrnitvi v šolske klopi

September ni le začetek novega šolskega leta, ampak tudi priložnost za osvežitev garderobe. Po sproščenih poletnih kombinacijah prihaja čas za premišljene stajlinge, ki združujejo udobje, praktičnost in modne trende. Letos so v ospredju brezčasni kosi, ki jih je mogoče nositi na različne načine in jih enostavno prilagoditi vsakodnevnim obveznostim.
Trenč ostaja nepogrešljiv jesenski kos
Ko jutra postanejo nekoliko hladnejša, je trenč plašč eden tistih kosov, ki reši skoraj vsak modni izziv. Letos so še posebej priljubljeni modeli v bež, olivno zeleni in temno modri barvi.
Odlično se podajo tako k kavbojkam kot k plisiranim krilom ali širšim hlačam. Prav zato ni presenetljivo, da je trenč tudi letos med najbolj zaželenimi izbirami za prve šolske dni.
Široke kavbojke so še vedno v modi
Ozke kavbojke sicer niso povsem izginile, a modni navdušenci letos največ posegajo po širših krojih. Priljubljene so predvsem ravne in nekoliko bolj sproščene silhuete, ki zagotavljajo udobje skozi ves dan.
Kombinirate jih lahko z osnovno belo majico, pletenim puloverjem ali preveliko srajco. Takšna kombinacija deluje urejeno, a hkrati dovolj sproščeno za vsakodnevne obveznosti.
Superge ostajajo prva izbira
Če je nekoč veljalo, da so za prvi šolski dan obvezni elegantni čevlji, danes prevladujejo modne superge. Bele različice ostajajo klasika, vse bolj priljubljeni pa so tudi retro modeli, navdihnjeni z devetdesetimi leti.
Njihova prednost je predvsem vsestranskost, saj jih lahko nosite tako s hlačami kot z oblekami ali krili. Poleg tega zagotavljajo udobje, ki ga med dolgimi dnevi še kako cenimo.
Pletenine za prvi jesenski pridih
Tanki puloverji in pletene jopice se vračajo v velikem slogu. Letos jih modne navdušenke pogosto nosijo čez ramena ali jih kombinirajo z belimi majicami in srajcami.
Gre za preprost trik, s katerim lahko vsak videz deluje nekoliko bolj premišljeno in elegantno. Hkrati pa so pletenine idealna rešitev za nepredvidljivo septembrsko vreme.
Karirasti vzorci in šolska estetika
Moda se tudi letos poigrava z estetiko, ki jo pogosto povezujemo s šolskimi klopmi. Karirasta krila, blazerji in srajce so zato ponovno med najbolj priljubljenimi jesenskimi kosi.
Ključ do sodobnega videza je v tem, da jih kombinirate z bolj sproščenimi elementi, kot so superge, denim ali preprosti topi. Tako ustvarite videz, ki je moden, mladosten in primeren za različne priložnosti.
Modni recept za uspešen september
Največji trend letošnje jeseni ni določen kos oblačila, ampak premišljeno kombiniranje udobja in elegance. Prav zato bodo v ospredju outfiti, ki jih lahko brez težav nosimo od jutra do večera.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV