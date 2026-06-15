Kaj bodo to poletje nosile vplivnice?

V ospredju ostajajo naravni materiali, nevtralne barve, prefinjeni detajli in modeli, ki jih lahko nosimo od jutra do večera. Modne vplivnice vse pogosteje posegajo po kosih, ki niso le lepi na fotografijah, temveč tudi praktični in udobni v vsakdanjem življenju. Prav takšne trende najdemo tudi v aktualni ponudbi trgovin Mass , kjer letos izstopajo elegantni sandali s tankimi paščki, minimalistični natikači, espadrile, modeli v videzu rafije ter obutev v svetlih, peščenih in kremnih odtenkih, priljubljena izbira pa so tudi večne črne balerinke . Predvsem pa je poudarek na detajlih, ki čevljem dodajo karakter.

Minimalistični sandali s paščki so nova klasika

Če obstaja model, ki ga bomo letos videvali na vsakem koraku, so to zagotovo minimalistični sandali s tankimi paščki. Ti elegantni čevlji so odlična izbira za svečane dogodke na prostem, njihova največja prednost je neverjetna vsestranskost. Zelo lepi se ujemajo tako z casual kot bolj formalnimi oblačili in tudi to je razlog, da jih modne vplivnice tako rade vključujejo v svoje garderobe. Zelo priljubljeni so beli in karamelni odtenki. Slednji ustvarjajo občutek sproščene elegance, medtem ko beli sandali z nežnimi zlatimi detajli delujejo nekoliko bolj prestižno in večerno. V aktualnih kolekcijah poletne ženske obutve v trgovinah Mass najdemo številne različice takšnih modelov, med najbolj priljubljenimi pa so znamke UPcollection in Tamaris , ki združujeta elegantne linije, kakovostne materiale in udobne pete, primerne tudi za daljše poletne večere.

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Natikači in japonke niso več rezervirani le za plažo

Če smo še pred nekaj leti natikače in japonke povezovali predvsem z dopustovanjem na morju, so danes postali eden najbolj priljubljenih kosov mestne garderobe. Letošnje poletje vplivnice prisegajo na preproste, estetsko dovršene modele, ki jih nosijo s širokimi hlačami, dolgimi krili, lanenimi kompleti in lahkotnimi oblekami. Natikači v odtenkih smetane in bež barve ustvarjajo sproščen, a urejen videz, ki ga modni poznavalci pogosto povezujejo z estetiko, t.i. "quiet luxury". Gre za trend, ki se odmika od vpadljivih logotipov in kričečih barv ter daje prednost kakovostnim materialom, brezčasnim krojem in prefinjenim detajlom. Prav zato so letos med najbolj iskanimi modeli natikači, ki združujejo minimalistično oblikovanje in udobje. Prav tako so se s plaže v urbane outfite preselile tudi japonke. Usnjene delujejo malo bolj sofisticirano, klasične, kot so japonke Havaianas ali Ipanema pa so popolne za prosti čas.

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Espadrile ostajajo nepogrešljiv simbol poletja

Nekateri modni kosi nikoli ne izginejo iz poletne garderobe in espadrile sodijo mednje. Njihova priljubljenost temelji na popolnem ravnovesju med udobjem in eleganco. Značilen podplat iz vrvi takoj ustvari občutek poletja, hkrati pa deluje dovolj urejeno tudi za mestne kombinacije. Espadrile s črtastim vzorcem, ki se odlično ujemajo z enim največjih trendov letošnje sezone, mediteranskim slogom. Črte, naravni odtenki in lahkotni materiali nas spominjajo na italijansko riviero, francosko obalo in dolge poletne dni ob morju.

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Naravni materiali osvajajo poletne kombinacije

Če bi morali izbrati eno skupno nit letošnje poletne mode, bi bili to zagotovo naravni materiali. Rafija, pletenine, lan, bombaž in teksture, ki spominjajo na ročno izdelane izdelke, se pojavljajo tako pri obutvi kot pri modnih dodatkih. Prav kombinacija pletenih dodatkov in nevtralne obutve ustvarja sproščen mediteranski slog, ki ga modne vplivnice obožujejo. Tudi pri obutvi so letos zelo priljubljeni detajli iz rafije, pletenih materialov in teksturiranih površin, saj ustvarjajo občutek lahkotnosti in naravne elegance.

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Bela in kremna barva ostajata zmagovalki poletja

Poleti se vedno znova vračamo k svetlim odtenkom, letošnje leto pa sta v ospredju predvsem bela in kremna barva. Takšni videzi ustvarjajo občutek svežine, lahkotnosti in prefinjenosti, obenem pa omogočajo, da pridejo do izraza zanimivi kroji in materiali. Prav zato so beli sandali, natikači in espadrile med najbolj zaželenimi modeli letošnjega poletja. So dovolj nevtralni, da jih lahko kombiniramo praktično z vsem, hkrati pa vedno delujejo urejeno.

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Detajli, ki naredijo razliko

Čeprav letošnji trendi na prvi pogled delujejo zelo minimalistično, se skrivnost skriva v podrobnostih. Elegantni zlati detajli na sandalih, ki predstavljajo enega najpomembnejših trendov sezone. Zlati poudarki ustvarijo občutek prestiža, hkrati pa ne izstopajo. Prav tako letos iztsopajo resice in semiš. Takšni natikači delujejo sproščeno, a hkrati zelo šik . Priljubljeni ostajajo tudi tanki paščki, subtilne kovinske aplikacije, sandali s prstančki, prefinjene zaponke, pleteni elementi in zanimive teksture materialov. Gre za detajle, ki preprost model povzdignejo na višjo raven in omogočijo, da ga nosimo tako podnevi kot zvečer.

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Največji trend poletja? Udobje

Čeprav modne smernice vsako sezono prinašajo nove ideje, se eno pravilo ne spreminja: ženske želijo obutev, v kateri se dobro počutijo. Zato letos v ospredje stopajo modeli z mehkejšimi podplati, stabilnimi petami, prilagodljivimi paščki in materiali, ki jih lahko nosimo ves dan. Prav tukaj tiči razlog za priljubljenost minimalističnih sandalov, elegantnih natikačev in espadril. So dovolj modni za Instagram fotografijo, a hkrati dovolj udobni za vsak dan.

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