Kaj jeseni obuti za v službo? 4 pari, ki rešijo skoraj vsak jutranji stajling

Dobra novica letošnje jeseni je, da poslovna obutev še zdaleč ni omejena na klasične salonarje. Med aktualnimi smernicami so mokasini, nižje pete, elegantni gležnjarji in superge, ki so dovolj umirjene, da jih lahko kombiniramo tudi z bolj formalnimi kosi. Modni poznavalci med štiri temelje jesenske kapsule obutve letos uvrščajo prav mokasine, superge, škornje oziroma gležnjarje in elegantne ravne čevlje. Vse najdete v aktualnih kolekcijah obutve v trgovinah Mass.

Ponedeljek: mokasini

Če obstaja čevelj, ki lahko hlačam in srajci v nekaj sekundah doda bolj urejen videz, so to mokasini. To jesen so zanimivi predvsem mehkejši modeli v rjavi, bordo in semišu. V trgovinah Mass trendovske ženske in moške mokasine najdete v kolekcijah blagovnih znamk Tamaris, Liu Jo, s.Oliver, Creator, Boss in Bugatti. Najlažja kombinacija za službo? Široke sive hlače, tanek pulover in rjavi mokasini. Če je vaš dress code nekoliko bolj sproščen, jih nosite z ravnimi kavbojkami, belo srajco in blazerjem.

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Torek: salonar z nižjo peto

Po sezonah ekstremno visokih pet je trenutna moda precej bolj prizanesljiva. Nižje, elegantnejše pete so eden glavnih jesenskih trendov. V aktualnih kolekcijah elegantne obutve vas bodo navdušili salonarji s t.i. kitten heel (mini petko) v rjavih, črnih in modrih odtenkih. Salonarji z nižjo peto so dobra rešitev za dneve, ko želite, da je vaša modna kombinacija nekoliko bolj elegantna, vendar vas po službi čakajo še kosilo, opravki ali večerni dogodek.

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Sreda: eleganten par gležnjarev

Ko temperature padejo, obvezen kos garderobe za v službo postanejo gležnjarji. Letos namesto zelo robustnih modelov poskusite nekoliko bolj čisto silhueto v rjavi ali črni barvi. Še posebej lepo delujejo s širokimi hlačami, kjer izpod roba pokuka le sprednji del čevlja. Med najnovejšimi modeli na mass.si so številni rjavi in črni gležnjarji, aktualna ponudba pa vključuje tudi modele v tej sezoni najbolj iskanih barvah, v rjavi in bordo.

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Četrtek: superge? Da, tudi za v pisarno

Če službeno okolje dopušča nekoliko bolj sproščen videz, so superge povsem legitimna izbira. Trik je v stajlingu. Za "smart casual" videz jih kombinirajte s širokimi hlačami, srajco in dolgim plaščem. Namesto športne jakne dodajte blazer in celotna modna kombinacija tako s pomočjo superg delovala precej bolj premišljeno. V ponudbi so to jesen močno zastopane retro in umirjene superge znamk New Balance, Adidas, Gant, Tamaris, Guess in drugih, veliko modelov pa najdete v trendovskih barvah, v bež, rjavih in drugih nevtralnih tonih.

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Petek: iz službe naravnost na večerjo

Najboljši službeni čevlji niso nujno tisti, ki izgledajo najbolj "resno". So tisti, na katere lahko zjutraj pozabimoobujemo in se ob petih popoldne spomnimo, da jih imamo še vedno na nogah. Ker so tako udobni, lepi in vsestranski. Zato je letos smiselno garderobo graditi okoli nekaj pametnih parov: mokasini za vsak dan, nižja peta za bolj urejene trenutke, gležnjar za hladnejše dni in dobre superge za bolj sproščene petke. Manj čevljev, več kombinacij in predvsem precej manj jutranjih dilem: Kaj naj danes obujem?

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