Pozabite na rjavo, to je barva, ki je trenutno največji hit

V začetku leta 2026 bo pravi hit postala kaki barva. Ne bomo nosile le kaki plaščev, ampak tudi škornje, torbice in druge modne dodatke.

Zakaj so bili rjavi kosi iz brušenega usnja največji hit jeseni 2025?

V jeseni 2025 so modni kosi iz brušenega usnja v rjavi barvi osvojili naklonjenost ljubiteljic mode po vsem svetu. Modni kosi iz tega materiala so bili vidni praktično povsod. Rjava barva se je odlično povezovala z zemeljskimi odtenki jeseni in je predstavljala klasičen, a izrazit modni element, ki je obogatil vsako garderobo.

Kaki – nova zvezda modne sezone

Čeprav kosi iz brušenega usnja še vedno ostajajo relevantni, rjavo barvo počasi izpodriva kaki. Ta nevtralni ton, ki vsebuje zelenkast podton in spominja na utilitarno estetiko, deluje hkrati klasično in moderno. Brušeno usnje v kaki odtenku prinaša enako prefinjenost kot rjava, a z bolj svežim pridihom, ki se bolje ujema z zimskimi kombinacijami.

Zakaj obožujemo kaki barvo?

Kaki barva je postala priljubljena, ker je izjemno vsestranska in ji uspe povezovati eleganco z vsakdanjo uporabnostjo. Odtenek je dovolj nevtralen, da se ujema z različnimi oblačili in modnimi dodatki, hkrati pa ima nekoliko več značaja kot povsem klasične nevtralne barve. Kaki je odlična osnova za slojevite outfite, lepo se poda k denim kosom, pleteninam ter črnim ali krem odtenkom, kar omogoča številne kombinacije skozi celo leto.

Kako kombinirati kaki barvo?

Kaki se odlično ujema z drugimi nevtralnimi toni, kot so bež, črna, siva ali krem, kar pomeni, da ga lahko nosimo z enostavnimi in brezčasnimi kosi za vsak dan. Jakne iz brušenega usnja v kaki odtenku izgledajo prefinjeno tako z jeans hlačami kot s krojenimi črnimi hlačami ali celo z elegantnejšimi oblačili za večerne izhode. Kaki škornji ali torbice prinesejo rahlo vojaški pridih, ki pa je kljub temu zelo moderen in lahko nadgradi vsak outfit.

