Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Jakna
Moda

Pozabite na rjavo, to je barva, ki je trenutno največji hit

N. Č.
01. 01. 2026 04.00
0

Če smo jeseni in v zgodnji zimi največ pozornosti namenjale toplim rjavim odtenkom iz brušenega usnja, ki so prevladovali v omarah in na ulicah, zdaj prihaja svež trend, ki rjavo nadomešča in prinaša novo, modno energijo. To je kaki barva!

V začetku leta 2026 bo pravi hit postala kaki barva. Ne bomo nosile le kaki plaščev, ampak tudi škornje, torbice in druge modne dodatke.

Modni kos, brez katerega to zimo ne bo šlo
Preberi še
Modni kos, brez katerega to zimo ne bo šlo

Zakaj so bili rjavi kosi iz brušenega usnja največji hit jeseni 2025?

V jeseni 2025 so modni kosi iz brušenega usnja v rjavi barvi osvojili naklonjenost ljubiteljic mode po vsem svetu. Modni kosi iz tega materiala so bili vidni praktično povsod. Rjava barva se je odlično povezovala z zemeljskimi odtenki jeseni in je predstavljala klasičen, a izrazit modni element, ki je obogatil vsako garderobo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kaki – nova zvezda modne sezone

Čeprav kosi iz brušenega usnja še vedno ostajajo relevantni, rjavo barvo počasi izpodriva kaki. Ta nevtralni ton, ki vsebuje zelenkast podton in spominja na utilitarno estetiko, deluje hkrati klasično in moderno. Brušeno usnje v kaki odtenku prinaša enako prefinjenost kot rjava, a z bolj svežim pridihom, ki se bolje ujema z zimskimi kombinacijami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj obožujemo kaki barvo?

Kaki barva je postala priljubljena, ker je izjemno vsestranska in ji uspe povezovati eleganco z vsakdanjo uporabnostjo. Odtenek je dovolj nevtralen, da se ujema z različnimi oblačili in modnimi dodatki, hkrati pa ima nekoliko več značaja kot povsem klasične nevtralne barve. Kaki je odlična osnova za slojevite outfite, lepo se poda k denim kosom, pleteninam ter črnim ali krem odtenkom, kar omogoča številne kombinacije skozi celo leto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati kaki barvo?

Kaki se odlično ujema z drugimi nevtralnimi toni, kot so bež, črna, siva ali krem, kar pomeni, da ga lahko nosimo z enostavnimi in brezčasnimi kosi za vsak dan. Jakne iz brušenega usnja v kaki odtenku izgledajo prefinjeno tako z jeans hlačami kot s krojenimi črnimi hlačami ali celo z elegantnejšimi oblačili za večerne izhode. Kaki škornji ali torbice prinesejo rahlo vojaški pridih, ki pa je kljub temu zelo moderen in lahko nadgradi vsak outfit.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda kaki barva kaki trend brušeno usnje zelena
Moda

Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre

Moda

Napoved za 2026: trendi, ki bodo še posebej izstopali

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433