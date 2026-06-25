Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno

Živalski vzorci so že desetletja del modne zgodovine, saj združujejo drznost, ženstvenost in izrazit modni podpis. Leopard, zebra ali kačji potisk lahko delujejo glamurozno, če so izbrani v kakovostnih materialih in premišljenih krojih, ki poudarijo silhueto. Prav tako pa lahko hitro delujejo ceneno, kadar je tkanina pretanka, kroj neprimeren ali je stajling preobremenjen z dodatki.

Preberi še Hrvaška lepotica ga je popolnoma očarala

Ključ do uspeha je ravnovesje: pustiti, da vzorec govori sam zase, in ga kombinirati z umirjenimi, kakovostnimi kosi.

Na kaj moramo biti pri oblekah z živalskim vzorcem še posebej pozorni?

Modni kritiki živalske motive, še posebej leopardji vzorec, pogosto opisujejo kot večno klasiko, a hkrati opozarjajo na njihovo zahtevnost. Ta specifičen slog ne dopušča napak in se nenehno giblje na tanki meji med popolnim luksuzom in popolnim kičem.

Preberi še Kopalke s tem vzorcem so trenutno največji hit

Strokovnjaki se strinjajo, da je ključ do uspeha v pravilnem kroju in kakovostnem materialu, saj lahko neprimerna tkanina poceni videz in popači postavo. Nasprotno pa lahko z ustrezno izbiro divji vzorec poudari ženske obline in doda veliko mero samozavesti, kar dokazujejo slavne ženske vseh generacij in tipov postav.

icon-expand Jennifer Coolidge FOTO: Profimedia

Kako obleke z živalskim potiskom nosijo zvezdnice?

Odlična kombinacija poguma in elegance je Jennifer Coolidge, ki živalske motive nosi povsem naravno in sproščeno ter se ne obremenjuje z odvečnimi kilogrami, piše Profimedia. Izrazite potiske obožujejo tudi Paris Hilton, Sarah Jessica Parker in manekenka Michelle Alves, ki prisegajo na prefinjene kroje, ki poudarijo silhueto, še dodajajo.

Preberi še Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi

Divje obleke se odlično podajo tudi ženskam s konfekcijo 'plus-size', kar redno dokazujeta Melissa McCarthy in komičarka Rebel Wilson, pri katerih pravi kroj preusmeri pozornost stran od bolj tveganih predelov. Kristen Bell in Judith Light pa dokazujeta, da trend pristaja tako mlajšim kot zrelim damam, če je model dopolnjen z zmerno izbranimi modnimi dodatki.

icon-expand Sarah Jessica Parker FOTO: Profimedia

Napake, ki se jim moramo izogniti

Najpogostejša napaka pri oblekah z živalskim potiskom je pretiravanje. Ker je vzorec že sam po sebi izrazit, ga je treba kombinirati z umirjenimi dodatki in nevtralnimi barvami. Preveč nakita, bleščic ali močnih barvnih kontrastov lahko hitro ustvari vtis cenene estetike. Prav tako se je treba izogibati pretesnim krojem, saj živalski potisk v kombinaciji s slabo prilegajočo se obleko poudari vsakršno nepravilnost postave. Druga pogosta napaka je izbira nekakovostnih materialov. Pretanki, bleščeči ali sintetični materiali lahko delujejo plastično in poceni, zato je priporočljivo izbirati debelejše, strukturirane tkanine, ki lepo padejo in ohranijo obliko. Pomembno je tudi, da se izogibamo kombiniranju več različnih živalskih vzorcev hkrati, saj to skoraj vedno deluje kaotično in neestetsko.

Preberi še Pri 52-ih brez modrčka, njena hči pa v kratki obleki

Tretja napaka je neprimerna dolžina ali kroj obleke. Prekratke obleke ali modeli z globokimi izrezi lahko v kombinaciji z živalskim potiskom hitro delujejo vulgarno. Bolje je izbrati kroje, ki poudarijo silhueto, ne da bi razkrivali preveč, ter tako ustvarijo videz sofisticirane drzne elegance.

icon-expand Jennifer Coolidge FOTO: Profimedia

Preberi še Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede

Moda Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Najnovejši modni trendi, naboljše in najugodnejše modne ponudbe. Vse na enem mestu. Prijavi se na modne e-novičke. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.