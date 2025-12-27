Kapuco že vse življenje nosite narobe

Internet je preplavil viralen videoposnetek, ki pod vprašaj postavlja, kako pravilno nosimo kapuce, še posebej tiste s krzneno obrobo v zimskih mesecih.

Avtorica posnetka trdi, da vsi že leta napačno uporabljamo kapuce. Ima prav?

Priznati moramo, da so takšne trditve pogosto pretirane in zgrešene, vendar se zdi, da je ta ženska res odkrila nekaj, kar se nam je doslej izmikalo, poroča portal The Tab.

Kaj se je zgodilo?

Posnetek, objavljen na omrežju X (nekdanjem Twitterju), se je hitro razširil po spletu. V njem avtorica deli svojo genialno idejo: krzno okoli kapuce ni zgolj modni dodatek. Namenjeno je funkcionalnosti in ni mišljeno, da ga preprosto pustimo, kot je.

Kako pravilno nositi kapuco?

V osrčju razkritja leži preprost, a izjemno učinkovit korak: namesto da krzneni rob kapuce pustimo izpostavljen, ga moramo zaviti navznoter. Uporabnica v videoposnetku z natančno demonstracijo pojasni, kako ta subtilna prilagoditev spremeni celotno funkcionalnost kapuce.

Ko se krzno preobrne navznoter, se ustvari dodaten izolacijski sloj, ki se tesneje oprime obraza, posebej prekrije ušesa in s tem preprečuje vdor hladnega zraka. Ta tehnika omogoča tudi, da se plašč zapne do vrha, kar dodatno tesni vratni predel in preprečuje izgubo toplote.

"Prepogniti ga morate tako, da prekrije ušesa, blokira zrak in vam omogoča, da zapnete plašč do konca. Blokira vdor zraka in tako ostanete veliko toplejši," pove ženska v videoposnetku.

icon-expand Bunda s kapuco - kako jo pravilno nositi? FOTO: Shutterstock

Negativne lastnosti tradicionalnega nošenja

Tradicionalni način nošenja, pri katerem krzno prosto visi okoli roba kapuce, povzroča številne nelagodnosti. Ne le da pusti obraz in vrat izpostavljena hladnemu vetru in dežju, posledica česar so mokri in premraženi predeli, temveč tudi izniči toplotno funkcijo obrobe. Krzno, ki ni zavito navznoter, se hitro premoči in izgubi izolacijsko moč, pogosto postane le vlažen in hladen dodatek, ki v stiku s kožo povzroča še večje nelagodje.

Preverite, ali njen trik res deluje!

