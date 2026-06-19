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Kopalke
Moda

5 korakov za vzdrževanje kopalk: Da bodo kot nove

N. Č.
19. 06. 2026 16.27
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Odkrijte praktične trike, kako preprečiti uničujoč vpliv soli, klora in sončnih krem na tkanino. Z našimi nasveti bodo vaše kopalke ostale prožne in popolno oblikovane dlje časa, kot ste pričakovali.

Kopalke so čez poletje izpostavljene soncu, soli in kloru, kar lahko hitro uniči še tako kakovosten material. Da ne bi vsako leto kupovali novega modela, se splača upoštevati nekaj osnovnih pravil pranja in shranjevanja.

Glavna težava je v tem, da ti elementi zmanjšujejo prožnost elastana, kar privede do tega, da se kopalke raztegnejo in izgubijo svojo prvotno barvo, piše Tportal. V nadaljevanju preverite, s katerimi preprostimi triki lahko podaljšate njihovo življenjsko dobo.

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Izpiranje po uporabi

Prvi korak k dolgotrajni uporabi je takojšnje izpiranje po uporabi. Ne glede na to, ali ste se kopali v morju ali bazenu, klor in sol ne smeta ostati v tkanini dlje, kot je nujno potrebno, piše Tportal. S tem preprostim dejanjem boste preprečili, da bi kemikalije dolgoročno poškodovale strukturo vlaken, navajajo pri Tportalu.

Izpiranje kopalk po uporabi - nujno!
Izpiranje kopalk po uporabi - nujno!FOTO: Shutterstock

Izogibajte se močnim praškom

Pri negi kopalk upoštevajte naslednje korake: najprej jih ročno operite v mlačni ali hladni vodi. Izogibajte se močnim praškom in raje izberite blago milo. Po pranju vodo le nežno iztisnite in kopalk nikoli ne ožemajte s sukanjem, saj s tem pretrgate nitke elastana.

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Ne sušite neposredno na soncu

Druga ključna napaka je sušenje na neposrednem soncu. Čeprav se zdi to hitra rešitev, toplota in UV-žarki slabšajo prožnost in barvo. Po poročanju Tportala je najbolje kopalke položiti na ravno površino v senčnem predelu, kjer se bodo naravno posušile, ne da bi izgubile svojo obliko ali barvno intenzivnost.

Ne sušite kopalk direktno na soncu!
Ne sušite kopalk direktno na soncu!FOTO: Shutterstock

Pazite na sončno kremo

Pazite na sončne kreme in vlago v torbah. Olja v kremah za sončenje so lahko škodljiva za tkanino kopalk, saj povzročajo razgradnjo vlaken. Najbolje je, da se namažete vsaj pol ure pred oblačenjem, svetujejo pri Tportalu.

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Ne puščajte mokrih kopalk v torbi

Poleg tega nikoli ne puščajte mokrih kopalk v torbi ali zavite v brisačo za dlje časa. Takšno toplo in vlažno okolje je idealno za nastanek neugodnih vonjav in trajne spremembe na materialu. Takoj ko prispete domov, kopalke vzemite iz torbe in jih dajte sušiti na zrak, svetujejo pri Tportalu.

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Izogibajte se masažnim bazenom

Za spa centre in masažne bazene raje izberite starejši model kopalk, ki ga nimate preveč radi. Topla voda in dodatne kemikalije v takšnih okoljih namreč še bolj agresivno delujejo na material kot hladna morska voda. Kombinacija toplote in močnega klora uniči elastična vlakna v rekordnem času, piše Tportal.

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Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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