Kako to jesen nositi klasično belo majico

Bela majica je vsestranski kos oblačila, vendar morate paziti na pravo izbiro kroja, ki pristoji vaši postavi. Izberite kroj, ki laska vaši postavi, pa naj bo to oprijeta ali bolj modna ohlapna različica. Pri nakupu preverite kakovost blaga in šivov.

icon-expand Poppy Delevingne v Cannesu FOTO: Profimedia

Klasična bombažna majica je primerna za skoraj vsako priložnost, če jo dobro uskladite z ostalimi oblačili. Za ohranjanje bele barve uporabljajte kakovostne detergente in majice redno perite. Svetujemo vam, da imate v omari tri osnovne kose: majico za nošenje pod oblačili, oprijeto različico in trendovski ohlapen model.

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Kako pravilno kombinirati majico s suknjiči

Bela majica je odličen kos za hitro in urejeno opravo. Kombinacija bele majice in klasičnega blazerja je vedno prava izbira za delo. Za sproščen videz zavihajte rokave in majico zatlačite v hlače z visokim pasom. Ko je hladno, čez majico oblecite pletenino z V-izrezom, da se majica pokaže le pri vratu. Za čim lepšo postavo k beli majici izberite hlače s širokim krojem ali visokim pasom, saj boste tako videti višji in poudarili pas.

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Bela majica je najpogosteje prodan osnovni kos oblačila na svetu, kar dokazuje njeno univerzalno uporabnost in nepogrešljivost.

Bela majica in kavbojke

Bela majica in kavbojke so vedno odlična izbira. Tukaj je nekaj preprostih nasvetov: če majico v pasu zavežete, boste videti sproščeno, če jo zatlačite v hlače, pa bolj urejeno. Svetle kavbojke so primerne za čez dan, temne kavbojke s petkami pa za večerni izhod. Modni detajl, kot so raztrgani robovi, doda videzu pridih mesta. Najpomembneje pa je, da so oblačila čista in zlikana.

icon-expand Bela majica FOTO: Shutterstock

Prehod iz pisarne na zabavo v enem koraku

Bela majica je vsestranski kos, ki ga lahko z nekaj triki hitro spremenite v večerno opravo. Manjše spremembe prinašajo velik učinek: podnevi obute superge zamenjajte za čevlje s peto in večjo torbo za modno torbico. Videz popestrite z izstopajočim nakitom in rdečo šminko, ki lepo poudari obraz. Za bolj zapeljiv videz majico zatlačite v ozko krilo. Tako boste na sproščenih večernih dogodkih delovali modno, hkrati pa ohranili preprost in eleganten slog.

icon-expand Jesenski outfit FOTO: Shutterstock

Zakaj je vredno investirati v kakovost

Ob zaključku ne pozabite, da je najboljša bela majica tista, v kateri se počutite odlično. Pri nakupu vedno izberite 100-odstoten bombaž, saj je najbolj kakovosten in trpežen. Naj vas višja cena ne odvrne, saj boste takšno majico nosili zelo pogosto. Naj bo ta preprost kos osnova vašega osebnega sloga. Z rednim pranjem in pravilnim shranjevanjem bo vaša majica videti kot nova še veliko sezon.