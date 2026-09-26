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Moda

5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo

N. Č.
26. 09. 2026 04.00
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Nova sezona prinaša nove modne trende, a v resnici za urejene jesenske kombinacije ne potrebujete polne omare oblačil. Dovolj je nekaj premišljeno izbranih kosov, ki jih lahko kombinirate na nešteto načinov. To je jesenska kapsulna garderoba 2026, ki združuje eleganco, udobje in brezčasen slog.

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Vsako jesen se pojavi vrsta novih trendov, a najbolj izkušene modne navdušenke vedo, da je skrivnost dobrega stila v odlični osnovi. Kapsulna garderoba temelji na nekaj kakovostnih kosih, ki med seboj delujejo usklajeno in omogočajo enostavno sestavljanje outfitov za službo, prosti čas ali večerne priložnosti. Jesen 2026 pri tem ni izjema.

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Jakna iz brušenega usnja

Eden največjih modnih trendov te jeseni je nedvomno jakna iz brušenega usnja. Deluje nekoliko bolj prefinjeno kot klasična usnjena jakna, hkrati pa vsakemu videzu doda pridih sproščene elegance.

Odlično se poda k kavbojkam, midi krilom, pleteninam in celo lahkim oblekam, zato jo boste lahko nosili skoraj vsak dan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kakovosten pleten pulover

Jeseni ni garderobe brez mehkega pletenega puloverja. Letos prevladujejo nevtralni odtenki, kot so smetanasta, bež, čokoladno rjava in siva.

Izberite nekoliko bolj sproščen kroj, saj omogoča največ možnosti za kombiniranje. Čudovito se poda tako k elegantnim hlačam kot tudi k jeansu.

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Temno modre kavbojke ravnega kroja

Če bi morali izbrati le en spodnji del garderobe, naj bodo to temno modre kavbojke ravnega kroja.

Gre za model, ki laska skoraj vsaki postavi, deluje bolj urejeno kot sprane različice in ga lahko nosite s supergami, gležnjarji ali salonarji. Prav zato ostaja eden najbolj uporabnih kosov v omari.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Midi krilo

Midi krilo ostaja eden ključnih jesenskih trendov tudi v sezoni 2026. Modne navdušenke ga kombinirajo s pleteninami, visokimi škornji, mokasini ali celo retro supergami.

Njegova največja prednost je vsestranskost, saj ga lahko nosite v službo, na kosilo s prijateljicami ali na večerni zmenek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Retro superge

Retro superge so letos praktično povsod. Navdih črpajo iz športnih modelov osemdesetih in devetdesetih let, modne znamke pa jih predstavljajo v številnih barvnih kombinacijah.

So udobne, modne in dovolj vsestranske, da jih lahko kombinirate tako s hlačami kot s krili in oblekami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako sestaviti kapsulno garderobo za jesen?

Ključ do uspešne kapsulne garderobe je izbira kosov v med seboj usklajenih barvah. Bež, rjava, črna, siva, temno modra in bordo odtenki omogočajo nešteto kombinacij brez občutka, da vedno nosite isto.

Namesto nakupovanja večjega števila trendovskih kosov se je zato smiselno osredotočiti na kakovostne osnove, ki jih boste lahko nosili več sezon zapored.

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Manj kosov, več kombinacij

Jesenska garderoba 2026 dokazuje, da za moderen videz ne potrebujete nenehno novih oblačil. Že pet premišljeno izbranih kosov lahko predstavlja temelj garderobe, s katero boste videti urejeno, elegantno in trendovsko od jutra do večera.

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