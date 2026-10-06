To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk

Karirast vzorec je že desetletja sinonim za jesensko modo. Topli odtenki rjave, bordo, sive in temno zelene se odlično podajo k jesenski garderobi, zato ni presenetljivo, da karirasto krilo vsako leto znova najde pot na modne piste in ulice.
Njegova največja prednost je vsestranskost. Lahko ga nosite z debelim pletenim puloverjem, elegantno srajco ali preprosto majico, rezultat pa bo vedno videti urejen in modno premišljen.
Najbolj priljubljena je midi dolžina
Če je mogoče izbrati le en model, modne navdušenke prisegajo na midi dolžino. Ta deluje elegantno, je primerna za različne postave in se odlično kombinira s škornji, mokasini ali gležnjarji.
Posebej priljubljeni so modeli z rahlo A-linijo, ki lepo poudarijo silhueto in hkrati zagotavljajo udobje pri nošenju.
Kako ga kombinirati?
S pletenim puloverjem
To je verjetno najbolj klasična jesenska kombinacija. Mehki pleteni materiali ustvarijo prijeten kontrast strukturam karirastega vzorca, celoten videz pa deluje sproščeno in elegantno.
Z visokimi škornji
Karirasto midi krilo in visoki škornji sta kombinacija, s katero ne morete zgrešiti. Tak stajling je idealen za hladnejše dni, obenem pa deluje ženstveno in prefinjeno.
Z usnjeno jakno
Za nekoliko bolj moderen videz ga kombinirajte z usnjeno jakno. Ta stajling združuje romantičen in uporniški pridih ter je odlična izbira za vsakodnevne opravke ali večerna druženja.
Komu najbolj pristaja?
Dobra novica je, da karirasto krilo pristaja skoraj vsem. Ženske z višjo postavo lahko posežejo po daljših modelih, nižje pa pogosto najbolje izgledajo v nekoliko krajših midi različicah, ki segajo nekaj centimetrov pod kolena.
Ključ je predvsem v pravilni izbiri kroja in kombiniranju z obutvijo, ki optično podaljša silhueto.
Trend, ki ga bomo nosile še dolgo
V času hitrih trendov je karirasto krilo eden redkih kosov, ki ostaja aktualen iz sezone v sezono. Zaradi svoje brezčasnosti ga lahko nosite več let, ne da bi deloval zastarelo. Če letos razmišljate o enem samem jesenskem nakupu, je prav karirasto krilo med najbolj varnimi in hkrati najbolj modnimi izbirami.
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