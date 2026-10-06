To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk

Karirast vzorec je že desetletja sinonim za jesensko modo. Topli odtenki rjave, bordo, sive in temno zelene se odlično podajo k jesenski garderobi, zato ni presenetljivo, da karirasto krilo vsako leto znova najde pot na modne piste in ulice.

Preberi še Balerinke dobivajo konkurenco: to je nova jesenska obsesija

Njegova največja prednost je vsestranskost. Lahko ga nosite z debelim pletenim puloverjem, elegantno srajco ali preprosto majico, rezultat pa bo vedno videti urejen in modno premišljen.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Najbolj priljubljena je midi dolžina

Če je mogoče izbrati le en model, modne navdušenke prisegajo na midi dolžino. Ta deluje elegantno, je primerna za različne postave in se odlično kombinira s škornji, mokasini ali gležnjarji. Posebej priljubljeni so modeli z rahlo A-linijo, ki lepo poudarijo silhueto in hkrati zagotavljajo udobje pri nošenju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako ga kombinirati?

S pletenim puloverjem To je verjetno najbolj klasična jesenska kombinacija. Mehki pleteni materiali ustvarijo prijeten kontrast strukturam karirastega vzorca, celoten videz pa deluje sproščeno in elegantno.

Preberi še Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse

Z visokimi škornji Karirasto midi krilo in visoki škornji sta kombinacija, s katero ne morete zgrešiti. Tak stajling je idealen za hladnejše dni, obenem pa deluje ženstveno in prefinjeno.

Preberi še Ženske po 40. letu jih množično kupujejo: hlače, ki pristajajo skoraj vsaki postavi

Z usnjeno jakno Za nekoliko bolj moderen videz ga kombinirajte z usnjeno jakno. Ta stajling združuje romantičen in uporniški pridih ter je odlična izbira za vsakodnevne opravke ali večerna druženja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Komu najbolj pristaja?

Dobra novica je, da karirasto krilo pristaja skoraj vsem. Ženske z višjo postavo lahko posežejo po daljših modelih, nižje pa pogosto najbolje izgledajo v nekoliko krajših midi različicah, ki segajo nekaj centimetrov pod kolena.

Preberi še Hlače, ki bodo največji hit letošnje jeseni

Ključ je predvsem v pravilni izbiri kroja in kombiniranju z obutvijo , ki optično podaljša silhueto.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Trend, ki ga bomo nosile še dolgo

V času hitrih trendov je karirasto krilo eden redkih kosov, ki ostaja aktualen iz sezone v sezono. Zaradi svoje brezčasnosti ga lahko nosite več let, ne da bi deloval zastarelo. Če letos razmišljate o enem samem jesenskem nakupu, je prav karirasto krilo med najbolj varnimi in hkrati najbolj modnimi izbirami.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči