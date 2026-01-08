Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026

Poleg škornjev je prav plašč tisti kos garderobe, po katerem ženske v zimskih mesecih redno posegamo. Gre za dva nepogrešljiva kosa, ki morata biti hkrati funkcionalna in estetsko dovršena. Modni trendi se vsako sezono spreminjajo, a eden izmed bolj priljubljenih je brez dvoma plašč s karo vzorcem, ki že več let kraljuje zimskim in jesenskim mesecem. Ta poskrbi za kanček drznosti, obenem pa ostaja dovolj klasičen, da ni preveč vpadljiv. Karo plašči so zato popolna izbira za vsakodnevne obveznosti, službo ali bolj posebne priložnosti, saj združujejo udobje, toplino in modni značaj.

Zakaj obožujemo plašče s karo vzorcem?

Plašči s karo vzorcem imajo posebno moč, saj združujejo tradicijo in sodobne modne smernice. Karo vzorec je že desetletja prisoten v modi, a se vedno znova prilagaja aktualnim trendom, barvnim kombinacijam in krojem. Prav zato deluje hkrati domače in sveže. Takšen plašč lahko hitro postane osrednji kos zimskega outfita, saj ne potrebuje veliko dodatkov, da izstopa.

Poleg tega karo vzorec lepo razbije monotonost zimskih barv, kot so črna, siva in bež, ter celotnemu videzu doda dinamiko. Velika prednost karo plaščev je tudi njihova vsestranskost, saj jih lahko nosimo več sezon zapored, ne da bi delovali zastarelo.

Kako kombinirati plašče s karo vzorcem?

Kombiniranje karo plašča je presenetljivo preprosto, saj se lepo ujame tako z minimalističnimi kot bolj izrazitimi kosi. Za vsakdanji videz ga lahko nosimo z enobarvnimi puloverji, pleteninami in klasičnimi kavbojkami, kjer plašč prevzame glavno vlogo. Če želimo bolj eleganten učinek, ga kombiniramo z ozkimi hlačami, visokimi škornji ali gležnjarji ter nevtralnimi dodatki.

Pomembno je, da preostali deli oprave ostanejo umirjeni, saj karo vzorec že sam po sebi pritegne dovolj pozornosti. Za bolj drzne modne kombinacije pa lahko posežemo tudi po subtilnem igranju barv, ki se pojavljajo v vzorcu plašča, in jih ponovimo na torbici, šalu ali čevljih. Tako ustvarimo usklajen, moden in premišljen zimski videz, ki bo aktualen tudi v sezoni karo plašči 2026.

