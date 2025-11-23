V modo se vrača plašč, ki je dolgo veljal za staromodnega

V modo se vrača karo vzorec . O karirastih srajcah, ki so se v modo vrnile letošnjo jesen, smo že pisali, v nadaljevanju pa lahko izveste več o kombiniranju plašča s karo vzorcem.

Karo vzorec je že stoletja priljubljen, še posebej v britanski in škotski modi, kjer ima globoke tradicionalne korenine. Danes pa ga nosijo ljubitelji mode po vsem svetu, saj je odličen tako za klasične kot tudi za drzne modne kombinacije.

Modni komplet, ki ga še dolgo ne bomo pozabile

Eleganca in vsestranskost – Karo plašč se lahko nosi tako v formalnih kot tudi v sproščenih kombinacijah. Odlično se poda k enobarvnim oblačilom, a tudi k bolj živahnim kosom, če želite ustvariti unikaten videz.

Primernost za vse letne čase – Karo plašči so na voljo v različnih materialih – od volnenih za hladnejše dni do lažjih tkanin, ki so primerne tudi za prehodne mesece.