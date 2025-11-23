V modo se vrača plašč, ki je dolgo veljal za staromodnega

V modo se vrača karo vzorec. O karirastih srajcah, ki so se v modo vrnile letošnjo jesen, smo že pisali, v nadaljevanju pa lahko izveste več o kombiniranju plašča s karo vzorcem.
Zakaj izbrati karo plašč?
Karo vzorec je že stoletja priljubljen, še posebej v britanski in škotski modi, kjer ima globoke tradicionalne korenine. Danes pa ga nosijo ljubitelji mode po vsem svetu, saj je odličen tako za klasične kot tudi za drzne modne kombinacije.
Eleganca in vsestranskost – Karo plašč se lahko nosi tako v formalnih kot tudi v sproščenih kombinacijah. Odlično se poda k enobarvnim oblačilom, a tudi k bolj živahnim kosom, če želite ustvariti unikaten videz.
Primernost za vse letne čase – Karo plašči so na voljo v različnih materialih – od volnenih za hladnejše dni do lažjih tkanin, ki so primerne tudi za prehodne mesece.
Klasičen in moderen hkrati – Čeprav ima dolgo zgodovino, so karo vzorci nenehno osveženi z novimi kroji in barvnimi kombinacijami, kar omogoča, da plašč deluje sodobno.
Kako to sezono nositi karirast plašč?
Karirasti plašč, ki ga je enostavno vključiti v vašo zimsko garderobo, je že sam po sebi dovolj, da popestri videz. Pomembno je le, da izberete kroj in vzorec, ki ustreza vašemu slogu.
Klasika: Ljubiteljice klasične elegance bodo naklonjene dolgemu plašču z nežnim karo v nevtralnih odtenkih, idealnemu za nošenje z indigo džinsom in pletenim puloverjem.
Drzna kombinacija: Tiste bolj drzne bodo nedvomno navdušile pisane kocke, ki jih bodo kombinirale z nevtralnimi kosi, kot so mala črna obleka ali črne hlače.
Vir: tportal.hr
