To je plašč, ki bo to zimo povzdignil še tako preprost stajling

Karo vzorec se tudi letos vrača med največje zimske modne trende. Čeprav gre za klasiko, ki nikoli zares ne izgine iz garderob, je zima 2026 prinesla svež pogled na brezčasni karo plašč. Modne navdušenke ga nosijo v kombinaciji s škornji do kolen, pleteninami, usnjenimi krili in širokimi hlačami, zaradi česar je postal eden najbolj vsestranskih kosov sezone.
Ne glede na to, ali prisegate na eleganten, poslovni ali sproščen slog, je karo plašč investicija, ki jo boste nosile več let.
Zakaj je karo plašč popoln za zimo 2026?
V času, ko modni svet stavi na brezčasnost in premišljene nakupe, je karo plašč idealen odgovor na željo po kosu, ki združuje eleganco, toplino in trendnost.
Velika prednost karo vzorca je njegova prilagodljivost. Deluje dovolj nevtralno za vsakodnevno nošenje, hkrati pa je dovolj izrazit, da tudi najbolj preprost stajling naredi zanimivejši.
V ospredju so predvsem:
sivi karo plašči,
rjavi in kamelji odtenki,
bordo kombinacije,
črno-beli karo,
oversize kroji,
dolgi volneni modeli do gležnjev.
Kateri karo plašč izbrati?
Dolg karo plašč
Če želite videz, ki deluje elegantno in nekoliko luksuzno, izberite dolg karo plašč. Še posebej lepo se poda k visokim škornjem, dolgim pletenim oblekam in širokim hlačam.
Takšni modeli ustvarijo podaljšano silhueto in so odlična izbira za hladnejše dni.
Oversized karo plašč
Sproščeni kroji ostajajo pomemben trend tudi letos. Oversize karo plašč lahko nosite s kavbojkami, pletenim puloverjem in športnimi copati ali pa ga kombinirate z elegantnimi kosi za kontrast.
Prav ta kombinacija udobja in elegance navdušuje modne vplivnice po vsej Evropi.
Kratek karo plašč
Manjše ženske pogosto posežejo po krajših modelih, saj optično ne obtežijo postave. Odlično se podajo k hlačam z visokim pasom, usnjenim krilom ali ozkim kavbojkam.
Kako nositi karo plašč?
S škornji do kolen
Ena najbolj šik zimskih kombinacij je karo plašč v kombinaciji s škornji do kolen. Dodajte še pleteno obleko in videz bo primeren tako za službo kot za večerni izhod.
Z usnjenim krilom
Usnje ostaja eden ključnih trendov zime 2026. Karo plašč in usnjeno krilo skupaj ustvarita moderen videz, ki združuje ženstvenost in samozavest.
S kavbojkami in pletenino
Če prisegate na udobje, kombinirajte karo plašč s klasičnimi modrimi kavbojkami in mehkim pletenim puloverjem. Gre za brezčasno kombinacijo, ki bo vedno videti urejeno.
Monokromatski videz
Karo plašč v sivih ali rjavih tonih odlično dopolni enobarvno zimsko garderobo. Kombinacija različnih odtenkov iste barve deluje prefinjeno in zelo modno.
Katera barva bo najbolj priljubljena?
Čeprav ostaja siva klasika, modni strokovnjaki za zimo 2026 napovedujejo velik vzpon rjavih, čokoladnih in bordo tonov.
Še posebej priljubljeni bodo plašči, pri katerih se karo vzorec pojavlja v toplih zemeljskih odtenkih. Takšni modeli se lepo ujemajo z barvami, ki letos prevladujejo v zimskih kolekcijah, kot so olivno zelena, bordo, čokoladno rjava in kremna.
Komu karo plašč najbolj pristaja?
Dobra novica je, da skoraj vsem. Ključna je izbira prave velikosti karo vzorca.
Drobnejšim ženskam bolj pristaja manjši karo.
Višjim postavam laskajo večji vzorci.
Temnejši odtenki delujejo elegantneje.
Svetlejši odtenki ustvarijo mehkejši in bolj ženstven videz.
Pri izbiri vedno upoštevajte tudi preostalo garderobo, da bo plašč enostavno kombinirati z obstoječimi kosi.
Kos, ki ga boste nosile še leta
Medtem ko številni trendi pridejo in hitro izginejo, je karo plašč eden redkih zimskih kosov, ki ostaja aktualen iz leta v leto. Prav zato velja za eno najboljših modnih investicij, saj združuje eleganco, praktičnost in brezčasni modni značaj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV