Vzorec, ki je trenutno najbolj priljubljen

Ameriška igralka in modna navdušenka Kate Hudson je eno izmed imen, ki je s svojim stilom pripomogla k aktualnosti karo vzorca v sezoni jesen-zima 2025/2026. Pred kratkim se je odločila za izjemno usklajen outfit z vzorcem, ki je letos velik modni hit.

icon-expand Kate Hudson FOTO: Profimedia

Kate Hudson v plašču s karo vzorcem

Njena kombinacija je vključevala modni komplet v karo vzorcu, sestavljen iz oversized suknjiča in dolgega asimetričnega krila v bež odtenkih z izrazitimi črnimi črtami in gumbi. Videz je deloval zelo prefinjeno, ravno prav za eleganten zimski sprehod ali večerni izhod. Hudsonova je svoj outfit dopolnila z visokimi črnimi škornji z visoko peto in rjavo usnjeno torbico znamke Valentino.

Namig za tvoj zimski stajling

Če želiš slediti trendu, razmisli o tem, da plašč v karo vzorcu kombiniraš z nevtralnimi dodatki ali kosi v kontrastnih barvah. Takšna kombinacija daje občutek harmonije in hkrati poudari osebni slog – tako kot to počnejo modne ikone in zvezdnice po vsem svetu.

