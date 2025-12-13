Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Kate Hudson
Moda

Vzorec, ki je trenutno najbolj priljubljen

N. Č.
13. 12. 2025 04.00
0

V hladnejših mesecih je karo vzorec še posebej priljubljen. Obožujejo ga številne modne navdušenke, nosijo pa ga tudi znane igralke, kot je Kate Hudson.

Ameriška igralka in modna navdušenka Kate Hudson je eno izmed imen, ki je s svojim stilom pripomogla k aktualnosti karo vzorca v sezoni jesen-zima 2025/2026. Pred kratkim se je odločila za izjemno usklajen outfit z vzorcem, ki je letos velik modni hit.

Kate Hudson
Kate Hudson FOTO: Profimedia

Kate Hudson v plašču s karo vzorcem

Njena kombinacija je vključevala modni komplet v karo vzorcu, sestavljen iz oversized suknjiča in dolgega asimetričnega krila v bež odtenkih z izrazitimi črnimi črtami in gumbi. Videz je deloval zelo prefinjeno, ravno prav za eleganten zimski sprehod ali večerni izhod. Hudsonova je svoj outfit dopolnila z visokimi črnimi škornji z visoko peto in rjavo usnjeno torbico znamke Valentino.

Namig za tvoj zimski stajling

Če želiš slediti trendu, razmisli o tem, da plašč v karo vzorcu kombiniraš z nevtralnimi dodatki ali kosi v kontrastnih barvah. Takšna kombinacija daje občutek harmonije in hkrati poudari osebni slog – tako kot to počnejo modne ikone in zvezdnice po vsem svetu.

Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: zena.net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda kate hudson karo vzorec plašč karo plašč
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433