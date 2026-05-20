Te sandale Kate Middleton nosi že leta in vedno znova ukradejo pozornost

S.B.
20. 05. 2026 11.20
Valižanska princesa Kate Middleton ponovno dokazuje, da modna ikona ne potrebuje vedno novih oblačil. Tokrat je navdušila v priljubljenih sandalih znamke Camilla Elphick, ki jih s ponosom nosi že vse od leta 2019.

Na drugem dnevu obiska v regiji Emilia-Romagna se je pojavila v lahkotni, elegantni kombinaciji, ki je združevala klasično krojen suknjič, svetlo plisirano krilo in minimalističen top. Celoten videz je dopolnila z umirjenimi modnimi dodatki, med katerimi so največ pozornosti pritegnili njeni čevlji.

Sandali, ki jih nosi že štiri leta

Kate je izbrala model Alicia britanske oblikovalke Camilla Elphick, natančneje elegantne sandale z nizko peto in značilnim detajlom z bisernim zapenjanjem.

Gre za par, ki ga ima v svoji garderobi že približno štiri leta in ga je v preteklosti že večkrat obula na uradnih in poluradnih dogodkih. Prav ta ponovna uporaba modnih kosov je postala njen prepoznavni zaščitni znak.

Kate je izbrala model Alicia britanske oblikovalke Camilla Elphick.FOTO: Profimedia

Moda z mislijo na trajnost

Modni poznavalci poudarjajo, da Kate Middleton s takšnimi izbirami pogosto sporoča, da je trajnostna moda pomembna tudi v kraljevem protokolu. Namesto nenehnega kupovanja novih kosov pogosto kombinira starejše kose z novimi, s čimer ustvarja občutek brezčasnosti.

Tudi tokrat je njen videz sledil temu principu: nevtralne barve, klasične linije in preverjeni modni kosi, ki jih lahko nosi več sezon.

Na drugem dnevu obiska v regiji Emilia-Romagna se je pojavila v lahkotni, elegantni kombinaciji.FOTO: Profimedia

Italijanski obisk v znamenju elegance in preprostosti

Obisk severne Italije je bil sicer del njenega delovanja na področju zgodnjega otroškega razvoja, a je hkrati znova postal modni dogodek, ki ga spremljajo svetovni mediji.

Kate Middleton je s svojo pojavo ponovno dokazala, da lahko preprost, večkrat nošen kos postane ključni del prefinjenega in sodobnega kraljevega sloga in da moda ne pomeni nujno vedno novega, temveč pogosto premišljeno ponovno uporabo že ljubljenih kosov. Sandali Alicia pa so še en dokaz, da lahko diskreten kos postane ključni element celotnega videza, še posebej, če ga nosi ena najbolj vplivnih žensk v svetu mode.

Sanali so dovolj elegantni za formalne dogodke, a hkrati dovolj udobni za celodnevno nošenje.FOTO: Profimedia

Sandali, ki jih modni svet obožuje

Model Alicia je prepoznaven po elegantni 'slingback' zasnovi (trak okoli pete), nizki in stabilni peti, minimalistični silhueti ter detajlu z bisernim ali kovinskim zapenjanjem.

Zaradi teh lastnosti so sandali pogosto opisani kot "tiha luksuzna klasika" in so dovolj elegantni za formalne dogodke, a hkrati tudi udobni za celodnevno nošenje.

S čim jih lahko kombiniramo?

Sandali tipa Alicia so izjemno vsestranski, zato jih modni stilisti pogosto priporočajo kot "investicijski kos". Kombiniramo jih lahko na različne načine za različne modne sloge.

Elegantni videz: plisirana midi krila, suknjiči v pastelnih tonih in svilene bluze.

Poletni dnevni slog: lanene hlače, lahke obleke z vzorci in minimalistični topi.

Mestni šik: kavbojke z visokim pasom, bela srajca ali oversized blazer in torbica v nevtralnih tonih.

Kate Middleton trajnostna moda sandali stil kraljeva družina kraljevo
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine

Kate Middleton v Italiji prekršila protokol

