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Moda

Kateri kroj hlač najbolj pristaja vaši postavi? 5 modelov, ki jih bomo nosile tudi jeseni

N. Č.
13. 08. 2026 04.00
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Pravi kroj hlač lahko v hipu preoblikuje postavo in poudari vaše najboljše linije. Jesen 2026 prinaša modele, ki pristajajo skoraj vsem – in jih boste nosile vsak dan.

Pravi kroj hlač lahko popolnoma spremeni videz postave – podaljša noge, poudari pas ali ustvari bolj uravnoteženo silhueto. Jesen prinaša modele, ki so hkrati udobni, elegantni in izjemno nosljivi, zato je izbira pravega kroja ključna, če želite videz, ki deluje urejeno in samozavestno. Spodaj je pet krojev, ki pristajajo večini postav in bodo jeseni med najbolj priljubljenimi.

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Široke hlače z visokim pasom

Široke hlače z visokim pasom so idealne za vse, ki želijo optično podaljšati noge in zožiti pas. Zaradi razširjenega spodnjega dela ustvarijo elegantno, mehko linijo, ki uravnoteži močnejše boke ali stegna, hkrati pa delujejo izjemno sodobno. Jeseni se vračajo v nevtralnih tonih, od sive do čokoladno rjave, kar jih naredi še bolj vsestranske.

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Hlače z navpičnimi črtami

Navpične črte so eden najmočnejših optičnih trikov, saj noge vidno podaljšajo in zožijo, zato prugaste hlače pristajajo skoraj vsaki postavi. Jeseni bodo v ospredju modeli iz mehkih, padajočih materialov, ki se lepo premikajo s telesom in ustvarjajo občutek lahkotnosti. Tak kroj je odlična izbira za vse, ki želijo bolj vitko in strukturirano silhueto.

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Strukturirane hlače ravnega kroja

Ravni kroj je popoln za vse, ki si želijo čist, urejen videz, saj lepo uravnoteži zgornji in spodnji del telesa. Strukturirane hlače iz nekoliko trše tkanine ustvarijo občutek stabilnosti in poudarijo linijo nog, ne da bi se oprijele na nepravih mestih. Jeseni se vračajo v kombinaciji z natančno krojenimi suknjiči, kar ustvarja sodoben, "tailored" videz.

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Hlače iz mehkih, padajočih materialov

Mehki materiali, kot so viskoza, svila ali mešanice z lanom, so odlični za vse, ki želijo udobje in eleganco v enem. Ker se tkanina nežno premika s telesom, ne poudarja nepravilnosti, temveč ustvarja mehko, ženstveno silhueto. Jeseni bodo priljubljene v temnejših tonih, ki dodatno poudarijo prefinjen videz.

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Hlače v nevtralnih jesenskih tonih

Nevtralne barve, kot so siva, rjava, bež ali vino, so jeseni ključne, saj vizualno umirijo postavo in ustvarijo bolj prefinjen videz. Pravi odtenek lahko okrepi učinek kroja – temnejši toni zožijo, svetlejši pa poudarijo linijo. Takšne hlače so izjemno nosljive in se odlično kombinirajo z jesenskimi pleteninami in plašči.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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