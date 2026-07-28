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Kopalke
Moda

Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček

N. Č.
28. 07. 2026 04.00
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Poletje je čas, ko kopalke postanejo naš najbolj izpostavljen modni kos – in hkrati tisti, ki najbolj vpliva na samozavest. Leto 2026 je prineslo jasen premik: ženske ne iščejo več kopalk, ki skrivajo, ampak takšne, ki poudarijo tisto, kar je na njih najlepše.

Kopalke, ki laskajo večjemu prsnemu košu

Ženske z večjim prsnim košem letos prisegajo na kroje, ki nudijo oporo, hkrati pa ustvarijo lep, naraven dvig. Najbolj priljubljeni so balconette modeli, ki oblikujejo dekolte in ga optično uravnotežijo. Širše naramnice poskrbijo za stabilnost, V-izrez pa podaljša vrat in zoža zgornji del telesa. Pomemben je tudi material – struktura pod prsmi prepreči občutek "teže" in ustvari bolj definirano silhueto.

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Takšni kroji so letos povsod, ker združujejo estetiko in udobje. Ne delujejo športno, ne skrivajo oblike, ampak jo poudarijo na eleganten način. To je tudi razlog, da jih pogosto vidimo pri vplivnicah, ki prisegajo na naraven, a urejen videz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kopalke, ki optično zožajo trebušček

Kroji, ki laskajo trebuščku, delujejo predvsem zaradi optičnih linij. Visok pas je že več sezon med najbolj priljubljenimi, saj zoža sredino telesa in podaljša noge. Navpični šivi ob straneh ustvarijo učinek "peščene ure", rahlo naguban material pa nežno skrije nepravilnosti, ne da bi deloval kot prekrivanje.

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Izrezi ob straneh so še en kroj, ki ga ženske obožujemo. Izrezi preusmerijo pogled na linijo pasu, kar ustvari občutek vitkejše silhuete. Gre za optično iluzijo, ki deluje na skoraj vsaki postavi, zato je ta model postal eden najbolj deljenih na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kopalke, ki jih nosijo vplivnice

Vplivniški trendi močno oblikujejo poletno modo. Minimalistični trikotni bikini je letos del "clean girl" estetike, ki poudarja preprostost in naravnost. Enodelne kopalke z globokim izrezom so postale pravi hit, saj združujejo eleganco in drznost, hkrati pa laskajo tako manjšemu kot večjemu prsnemu košu.

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Bandeau zgornji deli se vračajo v ospredje, ker ustvarijo čist, raven dekolte, ki lepo poudari ramena. Kopalke z zlatimi detajli pa so mikro trend poletja 2026 – majhen detajl, ki naredi velik vizualni učinek in deluje luksuzno, ne glede na ceno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako izbrati kopalke, ki res laskajo tvoji postavi?

Najbolj laskajoči kroj je tisti, ki poudari tvoje prednosti. Če želiš več opore, izberi balconette ali modele s širšimi naramnicami. Če želiš optično vitkejšo silhueto, posezi po visokem pasu in navpičnih linijah. Če želiš vplivniški videz, izberi trikotni bikini ali enodelne kopalke z globokim izrezom. Če ti je najpomembnejše udobje, izberi mehke materiale brez kovinskih obročkov.

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Poletje 2026 je leto, ko moda končno sledi realnim telesom. Kroji, ki laskajo postavi, niso namenjeni skrivanju, ampak poudarjanju. In prav zato so postali najbolj priljubljeni – ker se v njih počutimo dobro, samozavestno in sproščeno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI (1)

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Drago 123 28. 07. 2026 17.16
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Niso mi všeč suhice mora bit kaj za potipat
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