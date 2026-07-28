Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček

Kopalke, ki laskajo večjemu prsnemu košu

Ženske z večjim prsnim košem letos prisegajo na kroje, ki nudijo oporo, hkrati pa ustvarijo lep, naraven dvig. Najbolj priljubljeni so balconette modeli, ki oblikujejo dekolte in ga optično uravnotežijo. Širše naramnice poskrbijo za stabilnost, V-izrez pa podaljša vrat in zoža zgornji del telesa. Pomemben je tudi material – struktura pod prsmi prepreči občutek "teže" in ustvari bolj definirano silhueto.

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Takšni kroji so letos povsod, ker združujejo estetiko in udobje. Ne delujejo športno, ne skrivajo oblike, ampak jo poudarijo na eleganten način. To je tudi razlog, da jih pogosto vidimo pri vplivnicah, ki prisegajo na naraven, a urejen videz.

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Kopalke, ki optično zožajo trebušček

Kroji, ki laskajo trebuščku, delujejo predvsem zaradi optičnih linij. Visok pas je že več sezon med najbolj priljubljenimi, saj zoža sredino telesa in podaljša noge. Navpični šivi ob straneh ustvarijo učinek "peščene ure", rahlo naguban material pa nežno skrije nepravilnosti, ne da bi deloval kot prekrivanje.

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Izrezi ob straneh so še en kroj, ki ga ženske obožujemo. Izrezi preusmerijo pogled na linijo pasu, kar ustvari občutek vitkejše silhuete. Gre za optično iluzijo, ki deluje na skoraj vsaki postavi, zato je ta model postal eden najbolj deljenih na družbenih omrežjih.

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Kopalke, ki jih nosijo vplivnice

Vplivniški trendi močno oblikujejo poletno modo. Minimalistični trikotni bikini je letos del "clean girl" estetike, ki poudarja preprostost in naravnost. Enodelne kopalke z globokim izrezom so postale pravi hit, saj združujejo eleganco in drznost, hkrati pa laskajo tako manjšemu kot večjemu prsnemu košu.

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Bandeau zgornji deli se vračajo v ospredje, ker ustvarijo čist, raven dekolte, ki lepo poudari ramena. Kopalke z zlatimi detajli pa so mikro trend poletja 2026 – majhen detajl, ki naredi velik vizualni učinek in deluje luksuzno, ne glede na ceno.

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Kako izbrati kopalke, ki res laskajo tvoji postavi?

Najbolj laskajoči kroj je tisti, ki poudari tvoje prednosti. Če želiš več opore, izberi balconette ali modele s širšimi naramnicami. Če želiš optično vitkejšo silhueto, posezi po visokem pasu in navpičnih linijah. Če želiš vplivniški videz, izberi trikotni bikini ali enodelne kopalke z globokim izrezom. Če ti je najpomembnejše udobje, izberi mehke materiale brez kovinskih obročkov.

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Poletje 2026 je leto, ko moda končno sledi realnim telesom. Kroji, ki laskajo postavi, niso namenjeni skrivanju, ampak poudarjanju. In prav zato so postali najbolj priljubljeni – ker se v njih počutimo dobro, samozavestno in sproščeno.

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