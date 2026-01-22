Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let

Kavbojke so kos oblačila, ki ga nosimo praktično skozi vse leto. Pozimi jih kombiniramo s pleteninami in škornji, spomladi z lahkotnimi bluzami, poleti z enostavnimi majicami, jeseni pa s suknjiči in plašči. Prav zaradi svoje prilagodljivosti ostajajo nepogrešljiv del garderobe, a moda se tudi pri kavbojkah nenehno spreminja. Kroji, barve in detajli, ki so bili priljubljeni pred leti, danes pogosto niso več najboljša izbira, zato je dobro poznati aktualne trende.

Preberi še Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026

Katere kavbojke bomo nosile v letu 2026?

Leto 2026 prinaša vrnitev elegantnejših modelov kavbojk. V ospredju bo temni jeans, ki deluje bolj urejeno in vizualno podaljša postavo. Priljubljeni bodo ravni kroji in rahlo širše hlačnice, ki niso pretesne, a hkrati ohranjajo lepo obliko nog.

Preberi še Kavbojke, ki podaljšajo postavo in nas naredijo vitkejše

Modni trendi se oddaljujejo od ekstremno oprijetih modelov in raztrganega videza, v ospredje pa stopajo brezčasni, minimalistični kroji brez odvečnih okraskov. Takšne kavbojke so primerne za vsakodnevno nošenje, obenem pa jih lahko z lahkoto vključimo tudi v bolj elegantne kombinacije.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Katere kavbojke so idealne za ženske nad 50 let?

Za ženske nad 50 let so idealne kavbojke tiste, ki združujejo udobje, kakovosten material in premišljen kroj. Temni odtenki modrega denima so najboljša izbira, saj delujejo bolj prefinjeno in optično zožijo postavo, piše portal Lepa i srećna.

Preberi še Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026

Zelo pomembna je tudi višina pasu – srednje visok ali rahlo višji pas lepo oblikuje trebuh, nudi oporo in ustvari bolj uravnoteženo silhueto, še dodajajo pri Lepa i srećna. Kar zadeva dolžino, so najbolj laskave kavbojke, ki segajo do gležnjev ali so nekoliko daljše, saj vizualno podaljšajo noge.

Preberi še Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime

Ravni kroj ali rahlo razširjene hlačnice so odlična izbira, saj ne poudarjajo problematičnih delov telesa in omogočajo sproščeno gibanje, še dodajajo pri omenjenem portalu. Takšni modeli so brezčasni, elegantni in primerni za različne priložnosti, kar jih naredi popolno izbiro za zrelejše ženske, ki želijo slediti trendom, a ostati zveste svojemu slogu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Moda Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Najnovejši modni trendi, naboljše in najugodnejše modne ponudbe. Vse na enem mestu. Prijavi se na modne e-novičke. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.