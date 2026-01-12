Zadovoljna.si
Moda
Moda

Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026

N. Č.
12. 01. 2026 04.00
0

Vstopili smo v novo leto in že so znani prvi trendi, ki bodo zaznamovali garderobe v letu 2026. Denim ostaja nepogrešljiv material, kavbojke v tem letu pa prihajajo v osveženih silhuetah, sodobnih interpretacijah in kombinacijah, ki bodo omogočile še več stila in raznolikosti.

Ravne kavbojke

Kavbojke z ravnim krojem ostajajo temelj garderobe tudi v letu 2026. Gre za klasičen model, ki poteka v enaki širini od bokov navzdol, kar omogoča udobje in eleganten videz. Ravne kavbojke so zelo vsestranske – odlično se ujemajo z minimalističnimi puloverji, belimi srajcami ali pa elegantnimi blazerji. Ne glede na odtenek ali višino pasu dajejo oblikovan, a sproščen videz, primeren tako za vsakodnevne kot bolj urejene priložnosti.

Barrel-leg kavbojke

Barrel-leg model je eden ključnih trendov za leto 2026. Ta kroj je idealen za modne kombinacije z elegantnimi puloverji ali bolj strukturiranimi vrhnjimi kosi. Za vizualno podaljšanje nog priporočamo čevlje z nekoliko višjo peto ali elegantne škornje.

Visok pas in rahlo širši modeli

V letu 2026 bo še naprej prisoten trend kavbojk z visokim pasom, ki vizualno podaljšajo noge in poudarijo linijo pasu. Visok pas se lepo poveže z raznolikimi zgornjimi kosi, od kratkih puloverjev do oprijetih majic ali drugih modnih topov. Slog rahlo širših hlačnic daje tudi subtilen retro pridih, ki ga lahko nosimo tako s športnimi supergami kot s čevlji z višjim podplatom.

Dolge in ohlapne kavbojke

Sprostitev in udobje še vedno ostajata v ospredju. Dolge kavbojke so popolna izbira za dnevne stajlinge, kjer želimo združiti preprost stil in maksimalno udobje. Takšne kavbojke se lepo prilegajo širokim puloverjem ali lahkim topom za toplejše mesece. Ohlapnejša silhueta daje občutek sproščenosti, ki je še posebej priljubljen v kombinaciji z minimalističnimi dodatki.

moda kavbojke trendi
