Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi

Letošnjo pomlad se v ospredje ponovno vračajo granny jeans – kavbojke z visokim pasom, ravno ali rahlo ohlapno silhueto in vintage pridihom, ki spominja na modele iz 80. in 90. let. Kot poroča Glamour Magazine, granny jeans niso zgolj modna nostalgija, temveč trend, ki združuje udobje, eleganco in nostalgičen šarm v enem kosu, ki je idealen za sezono pomlad-poletje 2026.

Vračajo se hit kavbojke iz 80-ih

Granny jeans laskajo različnim tipom postav in hkrati ponujajo enostavno udobje v vsakdanjem nošenju. Ta trend je del širšega modnega premika, ki slavi retro estetiko. Te kavbojke služijo kot nevtralno platno, na katerem lahko gradimo različne stilske kombinacije, od bolj sproščenih do elegantnih.

Po poročanju Tportala te kavbojke niso tako ozke kot skinny modeli, hkrati pa niso ekstremno široke kot nekatere druge denim silhuete, zato predstavljajo popolno ravnovesje med udobjem in strukturirano linijo, ki lahko optično podaljša noge in poudari pas. Lahko jih nosimo s klasično belo majico za vsakdanji videz ali pa jih nadgradimo z bolj sofisticiranim topom za večerni izhod.

Kako kombinirati granny jeans?

Ključ je v pravilnem ravnotežju med vintage pridihom in sodobnimi trendi. Glamour Magazine svetuje, da jih to pomlad kombiniramo z modnimi bluzami, ki še dodatno poudarijo ženstvenost in moderno estetiko, kot so romantične bluze z volančki ali čipko v pastelnih odtenkih, ali pa s satenskimi topi za bolj eleganten videz.

Po mnenju Tportala so granny jeans odlična osnova tudi za preppy stil. Odločite se torej lahko tudi za oversized srajco, loafericami in dežnim plaščem za prefinjen, a udoben outfit, primeren za delo ali sprehod po mestu. Prav tako jih lahko nosimo z bolj športnimi elementi, kot so majice z napisi in superge, če želimo doseči sproščen, a še vedno trendovski videz.

