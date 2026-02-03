Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Moda
Moda

Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi

N. Č.
03. 02. 2026 04.00
1

Granny jeans se vračajo v modo. Združujejo nostalgičen videz preteklosti s sodobnimi modnimi smernicami in omogočajo, da z enim kosom ustvarimo številne modne kombinacije.

Letošnjo pomlad se v ospredje ponovno vračajo granny jeans kavbojke z visokim pasom, ravno ali rahlo ohlapno silhueto in vintage pridihom, ki spominja na modele iz 80. in 90. let. Kot poroča Glamour Magazine, granny jeans niso zgolj modna nostalgija, temveč trend, ki združuje udobje, eleganco in nostalgičen šarm v enem kosu, ki je idealen za sezono pomlad-poletje 2026.

Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026
Preberi še
Pozabite na črno, hlače v tej barvi bomo nosile v letu 2026

Vračajo se hit kavbojke iz 80-ih

Granny jeans laskajo različnim tipom postav in hkrati ponujajo enostavno udobje v vsakdanjem nošenju. Ta trend je del širšega modnega premika, ki slavi retro estetiko. Te kavbojke služijo kot nevtralno platno, na katerem lahko gradimo različne stilske kombinacije, od bolj sproščenih do elegantnih.

To krilo bo največji hit letošnjega leta
Preberi še
To krilo bo največji hit letošnjega leta

Po poročanju Tportala te kavbojke niso tako ozke kot skinny modeli, hkrati pa niso ekstremno široke kot nekatere druge denim silhuete, zato predstavljajo popolno ravnovesje med udobjem in strukturirano linijo, ki lahko optično podaljša noge in poudari pas. Lahko jih nosimo s klasično belo majico za vsakdanji videz ali pa jih nadgradimo z bolj sofisticiranim topom za večerni izhod.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako kombinirati granny jeans?

Ključ je v pravilnem ravnotežju med vintage pridihom in sodobnimi trendi. Glamour Magazine svetuje, da jih to pomlad kombiniramo z modnimi bluzami, ki še dodatno poudarijo ženstvenost in moderno estetiko, kot so romantične bluze z volančki ali čipko v pastelnih odtenkih, ali pa s satenskimi topi za bolj eleganten videz.

Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
Preberi še
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let

Po mnenju Tportala so granny jeans odlična osnova tudi za preppy stil. Odločite se torej lahko tudi za oversized srajco, loafericami in dežnim plaščem za prefinjen, a udoben outfit, primeren za delo ali sprehod po mestu. Prav tako jih lahko nosimo z bolj športnimi elementi, kot so majice z napisi in superge, če želimo doseči sproščen, a še vedno trendovski videz.

Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: glamourmagazine.co.uk, tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
kavbojke pomlad 2026 moda
Moda

Staromodni kos, ki se vrača nazaj v modo

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ajdanakolesu 03. 02. 2026 14.51
0 0
Jaz si zelim, da se dekleta in zene ne slacijo garderobe na ulici, ker res ni vsako telo za vsako modo in goloto na oglet postavi.
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1496