Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec

V ospredje stopajo kavbojke s potiskom, ki klasični denim preoblikujejo v platno za različne vzorce, motive in barvne kombinacije. Od subtilnih grafičnih potiskov do izrazitih cvetličnih in abstraktnih vzorcev – vsak model nosi svojo zgodbo in omogoča, da se oblačilo prilagodi osebnemu slogu, piše Tportal.

Zakaj so kavbojke s potiskom tako priljubljene?

Priljubljenost kavbojk s potiskom izhaja predvsem iz potrebe po izražanju individualnosti. Klasične modre kavbojke so brezčasne, vendar pogosto ne povedo veliko o osebnosti tistega, ki jih nosi. Potisk na denimu pa omogoča, da se že z enim kosom oblačila ustvari močan vizualni vtis, ne da bi bilo treba posegati po zapletenih kombinacijah.

Poleg tega se kavbojke s potiskom odlično ujemajo z aktualnimi trendi trajnosti in počasne mode. Ker so vizualno zanimive in izstopajoče, jih ljudje nosijo dlje časa in jih ne zamenjajo tako hitro kot osnovne modele. Tako postajajo kos, ki presega eno sezono in se lahko prilagodi različnim slogom, kar še dodatno prispeva k njihovi priljubljenosti.

Kako kombinirati kavbojke s potiskom?

Pri kombiniranju kavbojk s potiskom je ključna uravnoteženost. Ker so same po sebi izrazite, jih je smiselno nositi z bolj umirjenimi zgornjimi deli, kot so enobarvne majice, puloverji ali srajce. Nevtralni odtenki, kot so bela, črna, bež ali siva, omogočajo, da potisk na kavbojkah pride do polnega izraza, ne da bi celoten videz deloval preobremenjeno. Tako lahko ustvarite moderen, a hkrati eleganten vsakdanji videz.

Za bolj drzen slog pa lahko kavbojke s potiskom kombinirate tudi z barvnimi ali teksturiranimi kosi, vendar naj bo poudarek vedno zgolj na enem osrednjem elementu. Dodatki, kot so torbice in čevlji, naj dopolnjujejo celoto, ne pa tekmujejo s potiskom.

