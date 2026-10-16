To jesen bomo kavbojke nosile na dva načina, oba sta hit

Če obstaja modna kombinacija, ki to jesen navdušuje modne vplivnice, zvezdnice in ljubiteljice brezčasnega sloga, so to brez dvoma kavbojke in škornji. Dobra novica? Modna pravila so letos precej bolj sproščena. Škornje lahko nosimo tako čez kavbojke kot pod njimi, obe različici pa sta trenutno izjemno priljubljeni.
Kako bomo letos nosile kavbojke in škornje?
Kavbojke v škornjih so se vrnile
Trend, ki smo ga pred leti že oboževale, se je letos znova vrnil na modne ulice. Ozke ali ravne kavbojke, zatlačene v visoke škornje, ustvarijo elegantno silhueto in poskrbijo za urejen videz.
Ta kombinacija je še posebej priljubljena v kombinaciji z jahalnimi škornji, usnjenimi škornji z ravnim podplatom ali nekoliko robustnejšimi modeli. Poleg tega je tudi zelo praktična za deževne in hladnejše jesenske dni.
Najboljša kombinacija:
Če želite videz, ki deluje prefinjeno in brezčasno, kombinirajte temne kavbojke in visoke škornje v rjavih ali črnih odtenkih. Dodate lahko še daljši plašč in vaša kombinacija bo popolna. Gre za stilsko formulo, s katero skoraj ne morete zgrešiti.
Škornji pod kavbojkami ostajajo klasika
Po drugi strani ostaja priljubljena tudi kombinacija, pri kateri hlačnice prekrijejo zgornji del škornjev. Ta način nošenja je še posebej primeren za široke kavbojke, modele z ravnimi hlačnicami in trenutno zelo priljubljene kavbojke 'barrel' kroja.
V tem primeru pridejo najbolj do izraza gležnjarji, škornji s peto in modeli s koničastim sprednjim delom, ki optično podaljšajo noge.
Takšen videz deluje nekoliko bolj sproščeno, a še vedno zelo modno. Prav zato ga modne navdušenke pogosto izbirajo za vsakodnevne opravke, službo ali sproščena druženja.
Katera kombinacija je bolj modna?
Odgovor je preprost: obe.
Modni svet je letos dokončno opustil stroga pravila. Namesto enega pravilnega načina nošenja škornjev se v ospredje postavlja osebni slog.
Če imate rade bolj eleganten in urejen videz, izberite škornje, v katere lahko zatlačite kavbojke. Če pa prisegate na sproščen, moderen videz, pa bodo prava izbira širše kavbojke, ki padajo čez škornje.
Najpomembneje je, da izberete kroj, v katerem se počutite dobro.
Najlepše kombinacije za jesen 2026
Za vsak dan
ravne modre kavbojke,
rjavi jahalni škornji,
pleten pulover,
dolg volnen plašč.
Za v službo
temne kavbojke,
škornji s peto,
bela srajca,
strukturiran suknjič.
Za večerni izhod
črne kavbojke,
visoki usnjeni škornji,
elegantna bluza,
dolg plašč v nevtralnem odtenku.
Modni trik, ki vedno deluje
Če želite, da bodo noge videti daljše, izberite škornje in kavbojke v podobnem barvnem odtenku. Enotna barvna linija ustvari bolj skladno silhueto in optično podaljša postavo.
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