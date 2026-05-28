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Trendi - ig
Moda

Kavbojke iz 90-ih se vračajo v modo, nosile jih bomo vse

N. Č.
28. 05. 2026 04.00
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Kavbojke z bleščicami in drugimi okraski so eden najbolj presenetljivih trendov leta 2026. Po letih minimalizma se moda vrača k drznejšim, bolj izrazitim detajlom, ki spominjajo na estetiko devetdesetih.

Letošnje leto zaznamuje močan povratek okrašenega denima, ki ga vse pogosteje vidimo tudi na mestnih ulicah. Po obdobju, ko so prevladovale preproste, ravne in nevpadljive kavbojke, se vračajo modeli, ki pritegnejo pozornost z bleščicami, biseri, kristali in vezeninami.

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Navdih prihaja iz devetdesetih let, ko so bile takšne kavbojke simbol pop kulture, mladostne drznosti in igrivega modnega izraza. Danes se vračajo v bolj sofisticirani, sodobni različici, ki združuje nostalgijo in eleganco.

Modni oblikovalci in ulični trendi kažejo, da so letos priljubljeni tako svetli kot temni denim modeli, pri čemer okraski niso več rezervirani le za posebne priložnosti. Kavbojke z bleščicami postajajo del vsakdana, saj jih ženske kombinirajo z osnovnimi majicami, pleteninami in celo poslovnimi kosi. Trend je dostopen, nosljiv in hkrati dovolj izrazit, da osveži garderobo brez večjega truda.

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Kako nositi kavbojke z biseri in drugimi okraski?

Kavbojke z okraski so same po sebi močan modni kos, zato jih je najbolje nositi z bolj umirjenimi zgornjimi deli. Preprosta bela majica, enobarvna srajca ali tanek pulover ustvarijo ravnotežje, ki omogoča, da okraski pridejo do izraza, ne da bi celoten videz deloval prenatrpano. Pomembno je, da je kroj kavbojk udoben in dobro prilegajoč, saj okraski že sami po sebi dodajo strukturo in volumen.

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Pri dnevnih kombinacijah je priporočljivo izbrati kavbojke z manjšimi, subtilnejšimi detajli, medtem ko so modeli z večjimi bleščicami ali kristali odlična izbira za večerne izhode. Če želiš ustvariti bolj glamurozen videz, lahko kavbojke kombiniraš z elegantnimi sandali ali salonarji, medtem ko bodo superge ali balerinke poskrbele za sproščen, mestni videz. Ključ je v tem, da okraski ostanejo osrednji element stajlinga, ostali kosi pa ga le dopolnjujejo.

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Kako kombinirati kavbojke z biseri in drugimi okraski?

Kombiniranje kavbojk z okraski je torej preprosto, če se držiš pravila ravnotežja. Ker so kavbojke že vizualno bogate, je najbolje izbrati nevtralne barve zgornjih delov, kot so bela, črna, bež ali pastelni toni. Takšna barvna paleta omogoča, da okraski zasijejo, hkrati pa celoten videz ostane eleganten in sodoben. Za bolj modno usklajen videz lahko izbereš tudi dodatke, ki se barvno ujemajo z okraski na kavbojkah, na primer torbico s kovinskimi detajli ali minimalističen nakit.

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Pri kombiniranju obutve je priporočljivo izbrati modele, ki NE tekmujejo z okrašenim denimom. Čiste linije, enobarvni materiali in klasične oblike so najboljša izbira. Če želiš ustvariti večerni videz, lahko posežeš po bleščečih sandalih, vendar naj bodo ti manj izraziti od kavbojk. Tako bo celoten videz deloval usklajeno, modno in premišljeno.

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