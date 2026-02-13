Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Moda
Moda

Škornji, ki so trenutno največji hit

N. Č.
13. 02. 2026 04.00
0

Zaradi muhastega in deževnega vremena številne ženske še vedno posegajo po škornjih, ki nam v tem času nudijo zaščito pred mrazom, vetrom in vlago, hkrati pa so nepogrešljiv modni dodatek za vsakdanji in večerni slog. Trenutno so v ospredju ponovno kavbojski škornji, ki jih obožujejo tudi številne zvezdnice.

Kavbojski škornji so robustni, a hkrati elegantni škornji, ki so že nekaj sezon zapored v ospredju in letošnje leto ni izjema. Kot poroča Tportal, se kavbojski škornji ponovno pojavljajo v velikem slogu, kljub temu da so jih mnogi že odpisali kot modni trend preteklosti; znane osebnosti, kot je Lana Del Rey, pa jih nosijo v svojih najnovejših slogovnih kombinacijah ter dokazujejo njihovo aktualnost in vsestranskost.

Lana del Rey
Lana del Rey FOTO: Profimedia

Zakaj obožujemo kavbojske škornje?

Kavbojski škornji so skozi čas postali več kot le uporabna obutev. Navdihnjeni z ameriško zahodno estetiko, združujejo pridih pustolovščine in klasično eleganco, zaradi česar se preprosto vključijo v različne modne kombinacije. Njihova robustna oblika z značilnimi detajli, kot so šivi, koničasti ali zaobljeni sprednji deli in večinoma usnjeni materiali, dajejo vsaki opravi edinstven značaj.

Kavbojski škornji na modnih pistah in ulicah simbolizirajo svobodo, moč in individualnost. Priljubljeni so zato, ker se odlično povežejo z različnimi slogi – od sproščenih dnevnih oprav do bolj drznih, večernih kombinacij. Ker ponujajo odlično zaščito pred vremenskimi vplivi in hkrati ostajajo estetsko dovršeni, jih nosijo tudi številne modne navdušenke. Poleg tega, kot poroča Tportal, kavbojski škornji predstavljajo element nostalgije.

To so hit čevlji letošnje pomladi
Preberi še
To so hit čevlji letošnje pomladi

Kako kombinirati kavbojske škornje?

Za vsakdanji videz jih lahko kombinirate z ozkimi kavbojkami, odlično pa se ujemajo tudi s krili ali oblekami, kjer njihova robustnost doda kontrast nežnejšim tkaninam in silhuetam. Če torej želite ustvariti bolj ženstven videz, izberite kavbojske škornje skupaj z lahkotno obleko v cvetličnem vzorcu ali midi dolžini, saj kombinacija robustnih škornjev in nežnih materialov deluje sveže in zanimivo.

Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Preberi še
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku

Slog Lane Del Rey s kavbojskimi škornji

Poseben primer aktualnosti kavbojskih škornjev prinaša tudi slog ameriške pevke Lane Del Rey. Kot poroča Tportal, je Lana pred kratkim v New Yorku nosila kavbojske škornje v kombinaciji z elegantno usnjeno jakno, ki je spominjala na suknjič, belo svileno bluzo z volančki in kremno obleko z rahlim cvetličnim vzorcem.

Lana del Rey
Lana del ReyFOTO: Profimedia

Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda škornji kavbojski škornji škornji 2026 trendi lana del rey
Oddaje

Iskrena Nuša pokazala, kaj pomeni pravo prijateljstvo

Novice

Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517