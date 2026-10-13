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Moda

Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod

N. Č.
13. 10. 2026 04.00
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Če ste mislili, da so kavbojski škornji rezervirani le za ljubiteljice western sloga, vas bo letošnja jesen hitro prepričala v nasprotno. Modne navdušenke jih kombinirajo z oblekami, kavbojkami, pleteninami in celo elegantnimi plašči, zaradi česar so postali eden najbolj vsestranskih kosov sezone.

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Kavbojski škornji so se na modna prizorišča vrnili že pred nekaj sezonami, letos pa doživljajo nov razcvet. Značilni so po koničasti konici, nekoliko širšem zgornjem delu in prepoznavnih šivih, ki jim dajejo poseben karakter.

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Njihova največja prednost je prav vsestranskost. Brez težav jih lahko vključite v vsakodnevne modne kombinacije, ne glede na to, ali prisegate na eleganten, sproščen ali nekoliko bolj drzen slog.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najlepše jih je kombinirati s pleteninami

Jesen je čas prijetnih pletenin, zato ni presenetljivo, da se kavbojski škornji odlično ujamejo s toplimi puloverji in pletenimi oblekami. Gre za kombinacijo, ki deluje modno, hkrati pa ostaja udobna in praktična.

Posebej priljubljene so midi pletene obleke v bež, rjavi, sivi ali bordo barvi, ki skupaj s škornji ustvarijo sproščen, a urejen videz.

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Kavbojke in kavbojski škornji? Seveda

Čeprav se zdi kombinacija na prvi pogled samoumevna, je pomembno izbrati pravi kroj kavbojk. Stilisti priporočajo ravne ali nekoliko širše modele, ki lepo padejo čez škornje ali pa se končajo tik nad njimi.

Tako ustvarite moderen videz, ki deluje precej bolj aktualno kot oprijete kavbojke, ki so še pred leti prevladovale na ulicah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Presenetljivo dobro se podajo tudi h krilom

Eden največjih modnih hitov letošnje jeseni je kombinacija ženstvenega krila in robustnejših kavbojskih škornjev. Prav kontrast med nežnimi materiali in izrazitejšo obutvijo ustvari videz, ki pritegne poglede.

Še posebej priljubljena so satena midi krila, plisirani modeli in boemska krila z vzorci.

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Kateri modeli bodo najbolj priljubljeni?

To jesen bodo v ospredju predvsem:

rjavi in karameleni odtenki,

semiš modeli,

škornji z vezeninami,

višji modeli do sredine meč,

črni minimalistični kavbojski škornji.

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Modni poznavalci napovedujejo, da bodo najbolj zaželeni predvsem modeli v toplih jesenskih tonih, saj jih je najlažje kombinirati z aktualno jesensko garderobo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trend, ki združuje udobje in stil

Kavbojski škornji so eden redkih trendov, ki uspešno združuje praktičnost in modni učinek. Zaradi svoje vsestranskosti jih lahko nosite od jutra do večera, ne glede na to, ali se odpravljate v službo, na kosilo s prijateljicami ali na večerni sprehod po mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če iščete obutev, ki bo letos osvežila vašo jesensko garderobo, so kavbojski škornji nedvomno eden najbolj zanimivih modnih izborov sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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