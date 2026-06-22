5 trendov kopalk, ki jih bomo nosile letos

Kopalke s pikami

Pike se vračajo kot eden najbolj igrivih in ženstvenih trendov leta 2026. Od drobnih retro pikic do večjih, izrazitejših vzorcev – ta motiv dodaja kopalkam svežino in lahkotnost. Pike se odlično podajo tako dvodelnim kot enodelnim modelom, še posebej v kombinaciji s klasičnimi barvami, kot sta črna ali rdeča. Trend je popoln za vse, ki obožujejo vintage estetiko z modernim pridihom.

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Enodelne kopalke

Enodelne kopalke so v letu 2026 bolj modne kot kdaj koli prej. Oblikovalci jih nadgrajujejo z visokimi izrezi, drznimi hrbtnimi linijami in zanimivimi teksturami. Ta trend združuje eleganco, udobje in praktičnost, zato je idealen za plažo, bazen ali celo kot del poletnega outfita. Enodelni modeli so tudi izjemno fotogenični, kar jih postavlja v ospredje družbenih omrežij.

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Naravne teksture in pletenine

Pletenine, kvačkani modeli in tkanine z naravnim videzom bodo tudi letos v ospredju. Teksturirane kopalke ustvarjajo občutek ročne izdelave, kar jim daje toplino in unikatnost. Vogue napoveduje, da bodo naravni materiali in 3D-strukture eden najbolj fotogeničnih trendov sezone. Poleg estetike ponujajo tudi izjemno udobje in dobro prileganje telesu.

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Močni barvni kontrasti in grafika

Barvni blok, grafični potiski in kontrastne kombinacije bodo popestrili poletne plaže. Živahni odtenki, kot so električno modra, neonsko rožnata in limetno zelena, ustvarjajo energičen videz. Vogue napoveduje, da bodo geometrijski vzorci in ostri barvni prehodi eden ključnih vizualnih elementov sezone. Ta trend je idealen za vse, ki želijo izstopati in izraziti svojo osebnost.

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Minimalistični kroji z arhitekturnimi linijami

Minimalizem ostaja eden najmočnejših trendov, a v letu 2026 dobiva bolj arhitekturno noto. Čiste linije, asimetrični izrezi in natančno oblikovani kroji ustvarjajo sodoben, prefinjen videz. Enodelni modeli z geometrijskimi detajli so še posebej priljubljeni, saj združujejo eleganco in udobje. Ta trend je idealen za vse, ki prisegajo na brezčasno estetiko in subtilno drznost.

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