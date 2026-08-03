Trend, ki je obnorel zvezdnice: krajše skoraj ne gre

Najbolj vroč trend letošnjega poletja? Zvezdnice prisegajo na vse krajše hlače
Če smo še pred kratkim prisegali na dolge bermude in široke džins kratke hlače, se je letošnje poletje tehtnica prevesila v povsem drugo smer. Med zvezdnicami so namreč vse bolj priljubljene izjemno kratke hlače oziroma tako imenovane "hot pants".
Da gre za enega najbolj opaznih trendov letošnjega poletja, dokazujejo številne zvezdnice. Charli XCX se je pred kratkim v Los Angelesu pojavila v povsem črni kombinaciji z mikro kratkimi hlačami, podobnim modelom pa se ne odpovedujejo niti Hailey Bieber, Zoë Kravitz in Kristen Stewart.
Še korak dlje je šla Zara Larsson, ki na svoji turneji Midnight Sun navdušuje v bleščečih in drznih različicah izjemno kratkih hlač. Trend so med drugim že posvojile tudi Jennifer Lopez, Charlize Theron in Hunter Schafer.
Vračajo se iz preteklosti
Izjemno kratke hlače sicer niso nič novega. Njihova vrnitev se ujema z velikim povratkom mode iz devetdesetih in začetka novega tisočletja, ko so podobne modele nosile številne modne ikone. Danes se vračajo v nekoliko sodobnejši preobleki, od klasičnih džins različic do elegantnejših in bleščečih modelov, ki jih zvezdnice nosijo tako v vsakdanjih kombinacijah kot na rdečih preprogah in koncertnih odrih.
Če se vam zvezdniške različice zdijo nekoliko preveč drzne, lahko trend hitro prilagodite svojemu slogu. Mikro kratke hlače kombinirajte z oversized srajco, daljšim suknjičem ali preprosto majico in tako ustvarite nekoliko bolj sproščen poletni videz.
Trend je še en dokaz, da se moda vedno znova vrača k preteklosti. Kosi, ki so nekoč zaznamovali garderobe največjih zvezdnic, tako danes ponovno osvajajo modne navdušenke in postajajo eden najbolj opaznih trendov letošnjega poletja.
Vir: Page Six in Vogue.
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