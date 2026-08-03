Trend, ki je obnorel zvezdnice: krajše skoraj ne gre

Če smo še pred kratkim prisegali na dolge bermude in široke džins kratke hlače, se je letošnje poletje tehtnica prevesila v povsem drugo smer. Med zvezdnicami so namreč vse bolj priljubljene izjemno kratke hlače oziroma tako imenovane "hot pants" .

Da gre za enega najbolj opaznih trendov letošnjega poletja, dokazujejo številne zvezdnice. Charli XCX se je pred kratkim v Los Angelesu pojavila v povsem črni kombinaciji z mikro kratkimi hlačami, podobnim modelom pa se ne odpovedujejo niti Hailey Bieber, Zoë Kravitz in Kristen Stewart .

Še korak dlje je šla Zara Larsson , ki na svoji turneji Midnight Sun navdušuje v bleščečih in drznih različicah izjemno kratkih hlač. Trend so med drugim že posvojile tudi Jennifer Lopez, Charlize Theron in Hunter Schafer .

Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu

Izjemno kratke hlače sicer niso nič novega. Njihova vrnitev se ujema z velikim povratkom mode iz devetdesetih in začetka novega tisočletja, ko so podobne modele nosile številne modne ikone. Danes se vračajo v nekoliko sodobnejši preobleki, od klasičnih džins različic do elegantnejših in bleščečih modelov, ki jih zvezdnice nosijo tako v vsakdanjih kombinacijah kot na rdečih preprogah in koncertnih odrih.

Če se vam zvezdniške različice zdijo nekoliko preveč drzne, lahko trend hitro prilagodite svojemu slogu. Mikro kratke hlače kombinirajte z oversized srajco, daljšim suknjičem ali preprosto majico in tako ustvarite nekoliko bolj sproščen poletni videz.

Trend je še en dokaz, da se moda vedno znova vrača k preteklosti. Kosi, ki so nekoč zaznamovali garderobe največjih zvezdnic, tako danes ponovno osvajajo modne navdušenke in postajajo eden najbolj opaznih trendov letošnjega poletja.