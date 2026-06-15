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Trendi - ig
Moda

Hlače, ki jih bomo nosile letošnje poletje

N. Č.
15. 06. 2026 04.00
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Kratke hlače so eden najbolj priljubljenih kosov poletne garderobe, letos pa se vračajo v še bolj udobnih in ženstvenih krojih. Vročina je že tu, zato je pravi čas, da preverimo, katere modele bomo nosile to sezono.

Kratke hlače so že dolgo sinonim za sproščeno poletno udobje, letos pa se vračajo v še bolj izpopolnjenih in modnih krojih. Ko temperature znova rastejo in iščemo lahkotne, zračne kose, postanejo nepogrešljiv del garderobe za vsakodnevne opravke, sproščene izlete ali večerne sprehode.

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Kakšne kratke hlače bomo nosile letos?

Trendi za poletje 2026 poudarjajo udobje, naravne materiale in ženstvene silhuete. V ospredju so modeli iz lana, bombaža in mešanih tkanin, ki dihajo in se lepo prilegajo telesu. Posebej priljubljene so hlače z visokim pasom, ki optično podaljšajo noge in ustvarijo elegantno linijo.

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Drugi velik trend so športno-elegantni kroji, ki združujejo sproščen videz in modno dovršenost. To pomeni širše hlačnice, mehke elastike v pasu in subtilne detajle, kot so gumbi, zanke ali minimalistični žepi. Takšni modeli so idealni za vsakodnevno nošenje in se odlično prilagajajo različnim postavam.

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Kako bomo kombinirale kratke hlače?

Kratke hlače bomo letos kombinirale predvsem z lahkimi poletnimi topi, kot so bombažne majice, laneni srajčni topi in romantične bluze. Ključ je v preprostosti: en barvni kos zgoraj in trendi kratke hlače spodaj ustvarijo popoln poletni videz brez pretiranega truda.

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Za bolj izpopolnjen videz jih bomo nosile tudi z oversized srajcami, ki jih lahko zavežemo v vozel ali pustimo prosto padajoče. Dodamo še sandale, espadrile ali modne superge in dobimo kombinacijo, ki je primerna za plažo, mesto ali večerni sprehod.

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