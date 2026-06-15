Hlače, ki jih bomo nosile letošnje poletje

Kratke hlače so že dolgo sinonim za sproščeno poletno udobje, letos pa se vračajo v še bolj izpopolnjenih in modnih krojih. Ko temperature znova rastejo in iščemo lahkotne, zračne kose, postanejo nepogrešljiv del garderobe za vsakodnevne opravke, sproščene izlete ali večerne sprehode.

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Kakšne kratke hlače bomo nosile letos?

Trendi za poletje 2026 poudarjajo udobje, naravne materiale in ženstvene silhuete. V ospredju so modeli iz lana, bombaža in mešanih tkanin, ki dihajo in se lepo prilegajo telesu. Posebej priljubljene so hlače z visokim pasom, ki optično podaljšajo noge in ustvarijo elegantno linijo.

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Drugi velik trend so športno-elegantni kroji, ki združujejo sproščen videz in modno dovršenost. To pomeni širše hlačnice, mehke elastike v pasu in subtilne detajle, kot so gumbi, zanke ali minimalistični žepi. Takšni modeli so idealni za vsakodnevno nošenje in se odlično prilagajajo različnim postavam.

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Kako bomo kombinirale kratke hlače?

Kratke hlače bomo letos kombinirale predvsem z lahkimi poletnimi topi, kot so bombažne majice, laneni srajčni topi in romantične bluze. Ključ je v preprostosti: en barvni kos zgoraj in trendi kratke hlače spodaj ustvarijo popoln poletni videz brez pretiranega truda.

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Za bolj izpopolnjen videz jih bomo nosile tudi z oversized srajcami, ki jih lahko zavežemo v vozel ali pustimo prosto padajoče. Dodamo še sandale, espadrile ali modne superge in dobimo kombinacijo, ki je primerna za plažo, mesto ali večerni sprehod.

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