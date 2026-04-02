Vračajo se kratki suknjiči, preveliki modeli bodo kmalu pozabljeni

Kratki suknjiči so v zadnjih mesecih vse pogosteje opaženi na modnih pistah in med modnimi vplivnicami, saj ustvarjajo bolj elegantno in urejeno silhueto. Čeprav so oversized modeli še vedno prisotni, jih vse bolj izpodrivajo ožji kroji, ki delujejo bolj prefinjeno in brezčasno. Novi modeli so oblikovani tako, da poudarijo pas, optično podaljšajo noge in ustvarijo bolj uravnotežen videz.

Zakaj se kratke različice vračajo nazaj v modo?

Moda se po več sezonah prevelikih krojev ponovno obrača k silhueti telesa. Oblikovalci vse pogosteje govorijo o utrujenosti od volumna, saj so široki in škatlasti kroji izgubili občutek svežine, piše Tportal. Kratki blazerji predstavljajo popolno ravnovesje med sodobnostjo in klasiko, saj so elegantni, a hkrati dovolj vsestranski za vsakodnevno nošenje. Na modnih revijah za pomlad in poletje 2026 so jih predstavile modne hiše, kot so Chanel, Valentino in Dior, ki so pokazale, da bo poudarjen pas eden glavnih trendov nove sezone, še dodajajo.

Velika prednost krajših modelov je tudi v tem, da ustvarijo bolj definirano postavo. Za razliko od dolgih in širokih blazerjev ne podaljšujejo trupa, ampak optično poudarijo pas in ustvarijo lepše proporce. Prav zato delujejo bolj ženstveno, elegantno in sofisticirano. Gre za trend, ki spominja na modne vplive zgodnjih 2000-ih, vendar v precej bolj odrasli in prefinjeni različici.

Kako nositi kratke blazerje?

Kratki blazerji se odlično podajo k ravnim kavbojkam, elegantnim hlačam z visokim pasom ali midi krilom. Zaradi krajšega kroja je pomembno, da spodnji del stajlinga ostane nekoliko bolj sproščen, saj se tako ustvari uravnotežena silhueta. Zelo priljubljena je kombinacija teliranega blazerja in širših hlač, ki deluje elegantno, a hkrati dovolj sproščeno za vsak dan.

Za bolj sofisticiran videz lahko kratki blazer kombinirate tudi z ozkim topom, salonarji ali loaferji ter minimalističnimi modnimi dodatki. V poslovnem okolju ga lahko nosite kot del kompleta z ujemajočimi hlačami ali krilom, medtem ko bo v vsakodnevnih kombinacijah odlično deloval tudi s preprostimi kavbojkami in supergami. Prav zaradi svoje vsestranskosti kratki blazerji postajajo eden najbolj uporabnih modnih kosov letošnje pomladi.

