To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad

Krila z nizkim pasom se v modo vračajo kot eden ključnih trendov sezone pomlad–poletje 2026. Tokrat niso več zgolj nostalgičen poklon Y2K estetiki, temveč delujejo bolj sofisticirano, z bolj dodelanimi kroji in premišljenimi kombinacijami. Modni oblikovalci jih postavljajo v ospredje kot vsestranski kos, ki združuje eleganco in sproščenost, hkrati pa ponuja svež pogled na klasične silhuete.
Na modnih pistah od New Yorka do Pariza jih vidimo v različnih interpretacijah – od ravnih, krojenih modelov do plisiranih različic, ki segajo od mini do midi dolžin. Ključno pri tem trendu je ravno nizko postavljen pas, ki ustvarja nekoliko bolj sproščen, a še vedno izjemno moderen videz.
Kako kombinirati krila z nizkim pasom?
Pri kombiniranju kril z nizkim pasom v letu 2026 je poudarek na ravnovesju med proporci. Odlično se podajo k strukturiranim zgornjim delom, kot so srajce ali pletenine, ki ustvarijo kontrast bolj sproščenemu kroju krila. Takšne kombinacije delujejo urejeno in elegantno, hkrati pa ohranjajo lahkotnost, ki jo ta trend prinaša, piše Harper's Bazaar.
Pomembno vlogo igrajo tudi dodatki, predvsem pasovi, ki dodatno poudarijo nizko linijo pasu in celotnemu videzu dodajo modno noto, še dodajajo. Stilisti priporočajo kombiniranje z nežnimi čevlji, kot so salonarji z nižjo peto ali minimalistični sandali, ki ohranijo prefinjen videz. Prav tako se odlično obnesejo kombinacije z oprijetimi topi ali bodiji, ki ustvarijo čist in uravnotežen silhuetni učinek.
Za bolj trendovski pristop lahko posežemo po plastenju, kjer pod krilom z nizkim pasom subtilno pokukajo višje spodnje plasti, svetujejo pri Harper's Bazaar. Ta detajl ustvarja rahlo "nedokončan" videz, ki pa je v resnici skrbno premišljen in zelo moden. Prav ta igra proporcev in slojev daje krilom z nizkim pasom sodoben značaj, ki presega njihovo retro izhodišče.
Vir: harpersbazaar.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV