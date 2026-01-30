Zadovoljna.si
Krilo
Moda

To krilo bo največji hit letošnjega leta

N. Č.
30. 01. 2026 04.00
0

Krila so eden izmed najbolj priljubljenih modnih kosov pri nežnejšem spolu, saj omogočajo nešteto kombinacij in se prilagajajo različnim slogom ter postavam. Spodaj razkrivamo, kakšna krila bomo nosile v letošnjem letu.

Krila že desetletja veljajo za simbol ženstvenosti, hkrati pa se vsako sezono znova prilagodijo aktualnim trendom. Od klasičnih midi krojev do igrivih mini modelov in elegantnih dolgih silhuet so krila kos, ki ga lahko nosimo skozi vse leto. Letos bodo še posebej v ospredju teksture in detajli, ki gibanju dodajo dinamiko in celotnemu videzu poseben značaj. Prav detajli bodo tisti, ki bodo razlikovali povprečno krilo od modnega kosa, ki pritegne poglede.

Kakšna krila bomo nosile v letošnjem letu?

V letu 2026 bodo v ospredju krila z izrazitim značajem. Poleg plisiranih in satenastih modelov se vračajo tudi kroji, navdihnjeni z boho estetiko in sedemdesetimi leti. Posebno mesto med trendi pa zaseda krilo z resicami, ki združuje retro pridih in sodoben modni izraz, poroča Tportal.

Resice dodajo občutek gibanja in lahkotnosti, zato je takšno krilo idealno za dnevne in večerne kombinacije. Nosila se bodo v različnih dolžinah, od mini do midi in celo dolgih modelov, materiali pa bodo segali od usnja in semiša do lažjih tkanin, ki se lepo zibljejo ob hoji. Barvna paleta bo raznolika, od klasične črne in rjave do bolj drznih odtenkov, kot so bordo, temno zelena in kovinski toni.

Kako bomo letos kombinirale krila z resicami?

Krila z resicami bomo letos kombinirale zelo raznoliko, odvisno od priložnosti in osebnega sloga. Za vsakdanji videz jih bomo nosile z enostavnimi pleteninami ali oprijetimi majicami ter nizkimi škornji ali supergami, kar bo ustvarilo sproščen, a trendovski učinek.

Za bolj eleganten videz bodo krila z resicami odlično delovala v kombinaciji s klasičnimi srajcami, suknjiči in gležnjarji s peto. Posebno priljubljene bodo kombinacije z usnjenimi jaknami in minimalističnimi topi, saj bodo resice poskrbele za kontrast in modno dinamiko. Modni dodatki naj bodo preprosti, saj je krilo z resicami že samo po sebi dovolj opazen kos.

Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
moda krilo krila resice krilo z resicami trendi 2026
