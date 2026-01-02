Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre

V uredništvu Žena.hr so na ulicah Zagreba ob koncu leta 2025 opazili kar nekaj dovršenih modnih outfitov, ki vključujejo priljubljene krznene plašče in bunde. Izstopale so predvsem bunde, izdelane iz umetnega krzna, barvna paleta pa je ostala zvesta klasiki. Prevladovale so predvsem umirjene barve, kot so rjava, bež in siva. Te vedno delujejo elegantno in brezčasno.
- FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf
Zakaj obožujemo krznene plašče?
Krzneni plašči imajo posebno mesto v zimski garderobi, saj združujejo funkcionalnost in estetiko. So izjemno topli, prijetni na dotik in vizualno bogati, kar vsakemu outfitu doda občutek razkošja. Hkrati so danes zaradi kakovostnega umetnega krzna dostopnejši in bolj trajnostni kot nekoč. Njihova priljubljenost temelji tudi na vsestranskosti – en sam plašč lahko deluje sproščeno čez vsakodnevna oblačila ali pa elegantno dopolni bolj premišljen, minimalističen videz.
Kako kombinirati krznene plašče?
Kratki krzneni plašči in bunde se letos odlično vključujejo v vsakodnevne kombinacije. Pogosto jih vidimo v paru s klasičnim džinsom, pleteninami in robustnimi škornji, lahko pa jih nosimo tudi ob bolj čistih linijah, kot so enobarvne hlače, dolga krila ali elegantni škornji.
Ključ je v ravnovesju – ker je plašč že sam po sebi izrazit kos, ostala oblačila pogosto ostajajo preprosta, barvno umirjena in brez odvečnih detajlov. Tako krzneni plašč pride do izraza, celoten videz pa deluje sodobno, urbano in premišljeno.
Vir: zena.net.hr
