Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre

V uredništvu Žena.hr so na ulicah Zagreba ob koncu leta 2025 opazili kar nekaj dovršenih modnih outfitov, ki vključujejo priljubljene krznene plašče in bunde. Izstopale so predvsem bunde, izdelane iz umetnega krzna, barvna paleta pa je ostala zvesta klasiki. Prevladovale so predvsem umirjene barve, kot so rjava, bež in siva. Te vedno delujejo elegantno in brezčasno.

Preberi še To so najlepše zimske kombinacije iz mestnih ulic

Krzneni plašči letošnje zime niso le trend, temveč jasen pokazatelj, da se moda vse bolj nagiba k tihemu luksuzu, kjer kakovost, tekstura in subtilne barve povedo več kot kričeči dodatki.

icon-expand FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

icon-expand FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

icon-expand FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

icon-expand FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

icon-expand FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

icon-expand FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

icon-expand FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

icon-expand FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

icon-expand FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

icon-expand FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

icon-expand FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

icon-expand FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf 1 / 12 Paparazzi v centru Zagreba























Preberi še Poleg plaščev izstopajo tudi kratke bunde

Zakaj obožujemo krznene plašče?

Krzneni plašči imajo posebno mesto v zimski garderobi, saj združujejo funkcionalnost in estetiko. So izjemno topli, prijetni na dotik in vizualno bogati, kar vsakemu outfitu doda občutek razkošja. Hkrati so danes zaradi kakovostnega umetnega krzna dostopnejši in bolj trajnostni kot nekoč. Njihova priljubljenost temelji tudi na vsestranskosti – en sam plašč lahko deluje sproščeno čez vsakodnevna oblačila ali pa elegantno dopolni bolj premišljen, minimalističen videz.

icon-expand Paparazzi v centru Zagreba FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

Kako kombinirati krznene plašče?

Kratki krzneni plašči in bunde se letos odlično vključujejo v vsakodnevne kombinacije. Pogosto jih vidimo v paru s klasičnim džinsom, pleteninami in robustnimi škornji, lahko pa jih nosimo tudi ob bolj čistih linijah, kot so enobarvne hlače, dolga krila ali elegantni škornji.

Preberi še Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba