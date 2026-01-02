Zadovoljna.si
Paparazzi v centru Zagreba
Moda

Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre

N. Č.
02. 01. 2026 04.00
0

Zimska moda vsako leto znova pokaže, kateri kosi združujejo toplino, udobje in estetiko, letos pa so brez dvoma zopet v ospredju krzneni plašči in bunde. Postali so osrednji kos zimskih outfitov, saj delujejo razkošno, a hkrati dovolj nosljivo za vsak dan.

V uredništvu Žena.hr so na ulicah Zagreba ob koncu leta 2025 opazili kar nekaj dovršenih modnih outfitov, ki vključujejo priljubljene krznene plašče in bunde. Izstopale so predvsem bunde, izdelane iz umetnega krzna, barvna paleta pa je ostala zvesta klasiki. Prevladovale so predvsem umirjene barve, kot so rjava, bež in siva. Te vedno delujejo elegantno in brezčasno.

Krzneni plašči letošnje zime niso le trend, temveč jasen pokazatelj, da se moda vse bolj nagiba k tihemu luksuzu, kjer kakovost, tekstura in subtilne barve povedo več kot kričeči dodatki.

Zakaj obožujemo krznene plašče?

Krzneni plašči imajo posebno mesto v zimski garderobi, saj združujejo funkcionalnost in estetiko. So izjemno topli, prijetni na dotik in vizualno bogati, kar vsakemu outfitu doda občutek razkošja. Hkrati so danes zaradi kakovostnega umetnega krzna dostopnejši in bolj trajnostni kot nekoč. Njihova priljubljenost temelji tudi na vsestranskosti – en sam plašč lahko deluje sproščeno čez vsakodnevna oblačila ali pa elegantno dopolni bolj premišljen, minimalističen videz.

Paparazzi v centru Zagreba
Paparazzi v centru ZagrebaFOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

Kako kombinirati krznene plašče?

Kratki krzneni plašči in bunde se letos odlično vključujejo v vsakodnevne kombinacije. Pogosto jih vidimo v paru s klasičnim džinsom, pleteninami in robustnimi škornji, lahko pa jih nosimo tudi ob bolj čistih linijah, kot so enobarvne hlače, dolga krila ali elegantni škornji.

Ključ je v ravnovesju – ker je plašč že sam po sebi izrazit kos, ostala oblačila pogosto ostajajo preprosta, barvno umirjena in brez odvečnih detajlov. Tako krzneni plašč pride do izraza, celoten videz pa deluje sodobno, urbano in premišljeno.

Vir: zena.net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
