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Moda
Moda

Poletne obleke, ki bodo zaznamovale letošnje poletje

N. Č.
12. 06. 2026 04.00
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Lanene obleke so tudi to sezono eden najbolj iskanih kosov, saj združujejo udobje, zračnost in brezčasen slog. Letos se vračajo v še bolj elegantnih krojih, barvah in dolžinah, ki pristajajo prav vsaki postavi.

Lanene obleke so že desetletja sinonim za poletno lahkotnost. Material je naraven, izjemno zračen in prijeten na koži, zato je idealen za vroče dni, ko želimo biti videti urejeno, a se hkrati počutiti udobno. V poletju 2026 se vračajo v številnih različicah – od minimalističnih krojev do romantičnih modelov z naborki, asimetrijo in pasovi, ki poudarijo silhueto, piše Žena.hr.

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Zakaj obožujemo lanene obleke?

Lanene obleke so priljubljene predvsem zaradi svoje izjemne zračnosti. Material omogoča, da koža diha, kar je ključno v vročih poletnih mesecih. Poleg tega se lan lepo prilagodi telesu, zato obleke delujejo sproščeno, a hkrati elegantno. To je popolna kombinacija za vse, ki želijo biti videti urejeni brez občutka utesnjenosti.

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Drugi razlog, zakaj so lanene obleke tako priljubljene, je njihova vsestranskost. Zlahka jih kombiniramo z usnjenimi sandali, espadrilami ali minimalističnimi natikači. Dodamo lahko pleteno torbo, klobuk ali nakit iz naravnih materialov in ustvarimo popoln poletni videz. Lanene obleke so tako primerne za plažo, mesto, službo ali večerni sprehod ob morju.

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Kakšne lanene obleke bomo nosili letos?

Poletje 2026 prinaša lanene obleke v novih, svežih interpretacijah. Nosile jih bomo v naravnih tonih, kot so bež, pesek, olivno zelena in nežno modra, pa tudi v bolj živahnih barvah, kot sta koralna in limonino rumena. Trend so tudi maksi modeli z visokimi razporki, ki združujejo eleganco in udobje, ter kratke srajčne obleke, ki so popolne za vsakodnevne opravke.

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Kako bomo nosile lanene obleke letos?

Modni oblikovalci letos stavijo na plastenje. Laneno obleko bomo kombinirale s tankimi pletenimi jopicami, lanenimi suknjiči ali prevelikimi torbami iz rafije. Za večerni videz pa jo lahko nadgradimo z usnjenimi sandali s peto in zlatim nakitom, ki poudari naravno teksturo materiala. Lanena obleka tako ostaja kos, ki ga lahko prilagodimo vsaki priložnosti.

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Vir: zena.net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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