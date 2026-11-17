Leopardji teddy plašč je popolna kombinacija udobja, topline in trendovskega videza. Gre za modni kos, ki združuje priljubljeno teddy teksturo z brezčasnim leopardjim vzorcem, zaradi česar je postal eden najbolj zaželenih plaščev letošnje hladne sezone. Modne vplivnice, zvezdnice in ljubiteljice mode ga nosijo na najrazličnejše načine, od sproščenih dnevnih kombinacij do elegantnih večernih stajlingov.

Preberi še 30 let pozneje je oblekla čipkast top, ki ga je nosila njena mama

Zakaj leopardji teddy plašč letos navdušuje modne navdušenke?

Čeprav črni, sivi in kamelji plašči ostajajo klasika, vse več žensk išče način, kako svoji garderobi dodati nekaj osebnosti. Prav zato je leopardji teddy plašč postal eden najbolj priljubljenih trendov. Njegova prednost je, da tudi najbolj preprost videz spremeni v modno kombinacijo. Dovolj so kavbojke, pleten pulover in gležnjarji, pa bo celoten stajling videti bolj premišljen in trendovski.

Preberi še Imate močnejša meča? To so škornji, v katerih boste videti najbolje

Poleg tega leopardji vzorec velja za enega redkih živalskih potiskov, ki ga modne strokovnjakinje že leta uvrščajo med brezčasne klasike. Čeprav se trendi spreminjajo, leopardji potisk ostaja stalnica v jesenskih in zimskih kolekcijah.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako kombinirati leopardji teddy plašč?

Veliko žensk skrbi, da je leopardji vzorec preveč vpadljiv, vendar je pravzaprav presenetljivo preprost za kombiniranje.

Preberi še Teddy plašč je spet hit zime: tako ga modne navdušenke nosijo letos

Najbolj elegantno deluje v kombinaciji z nevtralnimi odtenki, kot so črna, bež, smetanasta, temno rjava in čokoladni toni. Tako leopardji vzorec ostane osrednji modni element celotnega videza. Za vsak dan ga lahko nosite s temnimi ravnimi kavbojkami, pletenim puloverjem in udobnimi škornji. Za bolj eleganten videz pa ga kombinirajte s črno pleteno obleko, visokimi usnjenimi škornji in minimalistično torbico.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kateri modeli bodo najbolj priljubljeni?

Oversize modeli

Med najbolj zaželenimi bodo tudi letos oversized kroji. Ti ustvarijo sproščen videz in omogočajo udobno plastenje v hladnejših mesecih. Še posebej priljubljeni so nekoliko daljši modeli, ki segajo do kolen ali tik pod njih, saj postavo vizualno podaljšajo in delujejo bolj elegantno.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kratki teddy plašči

Ženske, ki so nižje rasti, pogosto posegajo po krajših modelih. Ti optično podaljšajo noge in lepo poudarijo pas, še posebej v kombinaciji z visokim pasom hlač ali krila.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dolgi teddy plašči

Dolgi modeli ustvarjajo najbolj luksuzen videz. Delujejo prefinjeno, brezčasno in so odlična izbira za vse, ki želijo modni kos, ki bo pritegnil poglede.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Leopardji teddy plašč po 40. letu?

Eden najpogostejših modnih mitov je, da so živalski vzorci namenjeni predvsem mlajšim ženskam. Resnica je ravno nasprotna.

Preberi še To je najbolj ženstveni modni kos letošnje zime

Ženske po 40. letu lahko leopardji teddy plašč nosijo izjemno elegantno, če ga kombinirajo z nekoliko bolj umirjenimi kosi. Odlično se poda k ravnim hlačam, kakovostnim pleteninam, usnjenim škornjem in klasičnim torbicam. Prav zaradi kombinacije prefinjenih osnovnih kosov in opaznega plašča je lahko končni videz še bolj šik kot pri mlajših generacijah.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zakaj ga mnoge izberejo namesto klasičnega črnega plašča?

Črn plašč je nedvomno brezčasna izbira, vendar ga ima skoraj vsaka ženska. Leopardji teddy plašč pa ponuja nekaj več.

Preberi še To je plašč, ki bo to zimo povzdignil še tako preprost stajling

Združuje toplino in praktičnost zimskega plašča z modnim učinkom, ki ga klasični enobarvni modeli pogosto nimajo. Zaradi zanimive teksture in vzorca ustvari občutek dovršenosti, tudi če pod njim nosite povsem osnovne kose. Prav zato ga modne navdušenke vse pogosteje izbirajo kot glavni kos zimske garderobe.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Trend, ki se ga ne bomo naveličale

Če obstaja modni kos, ki uspe združiti udobje, eleganco in igrivost, je to zagotovo leopardji teddy plašč. Je topel, praktičen in dovolj poseben, da poživí tudi najbolj minimalistične stajlinge.

Če razmišljate o nakupu novega zimskega plašča, je leopardji teddy plašč eden tistih trendov, ki vam ga ne bo žal nositi niti prihodnjo sezono. Njegova priljubljenost namreč dokazuje, da ne gre zgolj za trenutno modno muho, temveč za kos, ki se vedno znova vrača v ospredje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči