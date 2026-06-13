Dolgo krilo, ki je letos osvojilo tudi Slovenke

Krila so že dolgo simbol lahkotnosti in svobode, še posebej v poletnih mesecih, ko iščemo oblačila, ki dihajo, se lepo gibljejo in hkrati poudarijo naš slog. Poleti jih radi nosimo, ker združujejo praktičnost in estetiko – omogočajo zračnost, lepo padajo ob telesu in se prilagajajo skoraj vsaki priložnosti, od sprehodov ob morju do večernih izhodov v mestu.

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Zakaj obožujemo maksi krila?

Maksi krila so eden tistih kosov, ki nikoli zares ne izginejo iz mode, a v določenih sezonah doživijo pravi preporod. Po podatkih hrvaškega Tportala so letos ponovno med najbolj priljubljenimi modnimi izbirami, saj združujejo udobje in eleganco na način, ki ga hlače preprosto ne morejo ponuditi. Dolžina, ki sega do gležnjev, ustvarja izjemno ženstveno silhueto, hkrati pa omogoča svobodo gibanja in občutek lahkotnosti tudi v najbolj vročih dneh.

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Njihova priljubljenost izhaja tudi iz dejstva, da so izjemno vsestranska. Maksi krilo lahko nosimo v službi, na plaži, na večerni pijači ali celo na bolj formalnih dogodkih. Materiali, kot sta lan in bombaž, poskrbijo za zračnost, medtem ko premišljeni kroji vizualno podaljšajo postavo in poudarijo pas. Prav zato so maksi krila kos, ki ga ženske z veseljem vključujejo v svojo kapsulno garderobo.

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Kakšna krila bomo letos nosile?

Poletni trendi 2026 jasno kažejo, da bodo maksi krila eden ključnih kosov sezone. Modne trgovine letos predstavljajo modele, ki združujejo modne smernice z udobjem, pri čemer izstopajo drapirani kroji, lahki materiali in poudarjen pas.

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Po poročanju Tportala so najbolj opazni trije modeli: drapirano krilo s potiskom, ki prinaša pridih maksimalizma, živahno rdeče maksi krilo – rdeča je namreč ena vodilnih barv poletja 2026 – ter krilo z metaliziranimi nitmi, ki s subtilnim sijajem dvigne tudi najbolj preproste kombinacije.

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Kako bomo letos kombinirale maksi krila?

Kombiniranje maksi kril bo letos izjemno preprosto. Odlično se ujemajo z lanenimi srajcami, enostavnimi bombažnimi majicami, elegantnimi bluzami ali celo športnimi topi za bolj sproščen videz.

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Pri obutvi prevladujejo sandali z ravnim podplatom, espadrile in minimalistični natikači, za večerne priložnosti pa lahko posežemo po elegantnih petah.

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