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Moda

Maksi obleke, ki so največji hit letošnjega poletja

N. Č.
04. 08. 2026 04.00
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Maksi obleke so letos eden najbolj priljubljenih poletnih kosov, saj združujejo udobje, eleganco in lahkotnost. Poletje 2026 prinaša sveže kroje, barve in materiale, ki maksi obleko postavljajo v središče trendov.

Maksi obleke so že nekaj sezon nepogrešljiv del poletne garderobe, letos pa so še posebej izrazite. Njihova dolžina ustvarja občutek sproščenosti, hkrati pa omogoča izjemno eleganten videz, ki deluje tako na plaži kot v mestu. Poleg tega so izjemno praktične, saj se dobro kombinirajo z različnimi dodatki in čevlji, kar omogoča hitro preobrazbo iz dnevnega v večerni videz.

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Letos prevladujejo lahkotni materiali, ki dihajo, ter kroji, ki se nežno premikajo z vsakim korakom. Maksi obleka je tako idealna izbira za vroče dni, ko želimo udobje, a ne želimo žrtvovati sloga. Trend poudarja naravne barve, subtilne vzorce in silhuete, ki laskajo različnim postavam.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj obožujemo maksi obleke?

Maksi obleke so priljubljene predvsem zaradi svoje vsestranskosti. Primerne so za različne priložnosti – od sproščenih poletnih sprehodov do večernih dogodkov, kjer z izbiro pravega kroja in dodatkov ustvarijo izjemno sofisticiran videz. Njihova dolžina omogoča udobje, hkrati pa daje občutek samozavesti in elegance, ki ga krajši kroji pogosto ne dosežejo.

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Poleg tega maksi obleke odlično pristajajo različnim tipom postave. S pravilno izbranimi materiali in kroji lahko poudarijo silhueto ali jo nežno uravnotežijo. Prav zato so že več sezon zapored med najbolj priljubljenimi poletnimi kosi, letos pa njihova priljubljenost dosega nov vrhunec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kakšne maksi obleke so najbolj priljubljene letos?

Poletje 2026 prinaša maksi obleke v naravnih tonih, pastelnih odtenkih in subtilnih cvetličnih vzorcih. Posebej izstopajo modeli z odprtimi hrbti, tankimi naramnicami in lahkotnimi plisiranimi materiali, ki ustvarjajo fluiden, romantičen videz. Veliko je tudi krojev z asimetričnimi detajli, ki dodajo sodoben pridih klasični silhueti.

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Priljubljene so tudi maksi obleke iz bombaža in lanu, ki zagotavljajo udobje v vročih dneh. Modne hiše letos stavijo na minimalistične kroje, ki jih dopolnjujejo nežni detajli, kot so naborki, zavezovanje ali subtilni izrezi. Takšne obleke so popolne za vsakodnevno nošenje, hkrati pa dovolj elegantne, da jih lahko oblečemo tudi za posebne priložnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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