Očarala v čudoviti obleki, a vse oči so bile uprte v njena stopala

Margaret Qualley se je 20. avgusta v Londonu udeležila svetovne premiere filma The Dog Stars, v katerem igra ob slovitem Jacobu Elordiju. Za priložnost je izbrala črno Chanelovo obleko z resicami, a vse oči so bile uprte v njene nenavadne čevlje.

Čevlji, ki pravzaprav niso čevlji

Gre za enega najbolj nenavadnih kosov iz Chanelove kolekcije Resort 2027, ki jo je oblikoval Matthieu Blazy. Model je sestavljen praktično le iz usnjene kapice na peti in tankih trakov, ki se zavežejo okoli stopala. Podplata ni, zato so prsti in večji del stopala popolnoma izpostavljeni. Ko je Chanel nenavadne bose sandale prvič predstavil na modni reviji v Biarritzu, so na spletu hitro sprožili razprave. Mnogi so se spraševali predvsem, kako bi bilo takšne čevlje sploh mogoče nositi v vsakdanjem življenju. Modna hiša je s tem sicer do skrajnosti pripeljala idejo o obutvi, ki je bolj modni koncept kot praktičen kos garderobe. Qualleyjeva je zdaj ena prvih znanih zvezdnic, ki je ta kontroverzni kos z modne brvi prenesla na rdečo preprogo. In priznati je treba, da je izbira precej premišljena.

icon-expand Vse oči so bile uprte v njena stopala. FOTO: Profimedia

K obleki se podajo v popolnosti

Igralka je nenavadne sandale kombinirala s črno Chanelovo obleko iz kolekcije Resort 2027. Obleka z resicami je delovala elegantno, a nekoliko igrivo, minimalistična obutev pa je celotnemu videzu dodala drznejši in bolj sodoben značaj. Qualleyjeva je videz dopolnila z izrazitimi diamantnimi uhani, črno manikiro in pedikiro ter sproščeno pričesko. Za njen videz je poskrbela stilistka Danielle Goldberg. Zanimivo je tudi, da je bila sama rdeča preproga nekoliko drugačna od običajnih. Na njej so bili namreč raztreseni zemlja in rastlinje, kar je namigovalo na postapokaliptično zgodbo filma The Dog Stars. Qualleyjina skoraj bosa obutev je bila tako, vsaj vizualno, presenetljivo primerna za celotno filmsko zgodbo.

icon-expand Margaret je ena prvih zvezdnic, ki je dotične Chanelove sandale obula na rdečo preprogo. FOTO: Profimedia

Bi jih sploh lahko nosili na ulici?

Tu se pojavi največje vprašanje. Na modni brvi ali rdeči preprogi so takšni kosi namenjeni predvsem ustvarjanju vtisa, medtem ko je njihova uporabnost precej vprašljiva. Vogue poudarja prav to, rdeča preproga je prostor, kjer moda dopušča več drznosti in eksperimentiranja, kot bi si jo privoščili pri vsakodnevnem oblačenju. In čeprav so Chanelovi bosi sandali trenutno eden najbolj viralnih modnih kosov, ne gre za obutev, ki bi jo lahko preprosto naročili v spletni trgovini. Po poročanju Voguea trenutno niso komercialno dostopni in naj bi bili predvsem namenjeni VIP-strankam oziroma pomembnejšim Chanelovim klientom.

icon-expand Bi jih nosili? FOTO: Profimedia

Od "naked" oblek do "naked" čevljev

Qualleyjina izbira je zanimiva tudi zato, ker nadaljuje trend, ki ga modni svet pozna že nekaj časa: razkrivanje telesa se je iz oblačil preselilo tudi na obutev. Po prosojnih oblekah, komaj opaznih sandalih in minimalističnih petah zdaj prihaja še bolj radikalna različica, čevelj, ki ga je skoraj nemogoče opaziti. ELLE je pojav že opisal kot naslednji korak po trendu "naked dressing" oziroma "naked shoe". Margaret je s svojo izbiro dokazala, da na rdeči preprogi očitno ni več dovolj, da so čevlji le lepi. Včasih je najbolj modna izbira tista, ob kateri se vsi vprašajo: "Ampak ... kako naj bi se v tem sploh hodilo?"

icon-expand Gre za enega najbolj nenavadnih kosov iz Chanelove kolekcije Resort 2027. FOTO: Profimedia