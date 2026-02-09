Zadovoljna.si
Mary Jane čevlji
Moda

To so hit čevlji letošnje pomladi

N. Č.
09. 02. 2026 04.00
1

Mary Jane čevlji so se vrnili nazaj v modo. Nekateri modni portali celo napovedujejo, da bodo letošnjo pomlad po priljubljenosti prekašali celo balerinke, ki sicer veljajo za večno spomladansko klasiko.

Zakaj obožujemo Mary Jane čevlje?

Mary Jane čevlje ljubijo modni poznavalci po vsem svetu – in to z dobrim razlogom. Prvič, njihov pašček ni zgolj dekorativen: deluje kot praktičen element, ki zagotavlja boljšo oporo stopala in zmanjšuje drsenje gležnja v obuvalu, kar številni strokovnjaki izpostavljajo kot prednost pred tradicionalnimi balerinkami. Ta stabilnost naredi Mary Jane primerne tudi za celodnevno nošenje, ne samo za kratek večerni izhod ali kavo s prijateljicami.

Drugi razlog za njihov uspeh je vsestranskost – Mary Jane čevlji se odlično podajo k oblekam, midi krilom, denim hlačam ali celo elegantnim suknjičem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako bomo kombinirale Mary Jane čevlje to pomlad?

V pomladnih outfitih 2026 Mary Jane čevlji prevzemajo glavno vlogo: nosimo jih z lahkimi pleteninami, midi in maksi oblekami v pastelnih barvah ali s kontrastnimi temnimi toni, ki jih pomlad pogosto prinese.

Za bolj urbano estetiko se Mary Jane ujamejo tudi z ohlapnimi denim hlačami in minimalističnimi bluzami ali srajcami, kar ustvarja ravnotežje med klasičnim in modernim videzom. Poleti jih lahko dopolnimo s svetlimi pletenimi oblekami, ki jih kombiniramo z velikimi torbicami ali minimalističnim nakitom.

Kombinacije so praktično neskončne, kar potrjujejo številne modne objave in vodniki za stajling Mary Jane čevljev v sezoni pomlad-poletje 2026.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mary Jane se tako prelevijo v must-have modni kos letošnje pomladi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
moda mary jane mary jane čevlji obutev trendi 2026
