To so hit čevlji letošnje pomladi

Zakaj obožujemo Mary Jane čevlje?

Mary Jane čevlje ljubijo modni poznavalci po vsem svetu – in to z dobrim razlogom. Prvič, njihov pašček ni zgolj dekorativen: deluje kot praktičen element, ki zagotavlja boljšo oporo stopala in zmanjšuje drsenje gležnja v obuvalu, kar številni strokovnjaki izpostavljajo kot prednost pred tradicionalnimi balerinkami. Ta stabilnost naredi Mary Jane primerne tudi za celodnevno nošenje, ne samo za kratek večerni izhod ali kavo s prijateljicami.

Drugi razlog za njihov uspeh je vsestranskost – Mary Jane čevlji se odlično podajo k oblekam, midi krilom, denim hlačam ali celo elegantnim suknjičem.

Kako bomo kombinirale Mary Jane čevlje to pomlad?

V pomladnih outfitih 2026 Mary Jane čevlji prevzemajo glavno vlogo: nosimo jih z lahkimi pleteninami, midi in maksi oblekami v pastelnih barvah ali s kontrastnimi temnimi toni, ki jih pomlad pogosto prinese.

Za bolj urbano estetiko se Mary Jane ujamejo tudi z ohlapnimi denim hlačami in minimalističnimi bluzami ali srajcami, kar ustvarja ravnotežje med klasičnim in modernim videzom. Poleti jih lahko dopolnimo s svetlimi pletenimi oblekami, ki jih kombiniramo z velikimi torbicami ali minimalističnim nakitom.

Kombinacije so praktično neskončne, kar potrjujejo številne modne objave in vodniki za stajling Mary Jane čevljev v sezoni pomlad-poletje 2026.

Mary Jane se tako prelevijo v must-have modni kos letošnje pomladi.

