Pastelna barva, ki bo hit letošnje pomladi

N. Č.
23. 04. 2026 04.00
0

Masleno rumena je bila eden največjih modnih trendov pomladi 2025, a njenega sijaja še zdaleč ni konec. Tudi v pomladni sezoni 2026 ostaja v ospredju, saj je topla, mehka in izjemno nosljiva, hkrati pa prinaša svežino, optimizem in subtilno eleganco.

Masleno rumena je nežen, kremast odtenek rumene, ki spominja na barvo stopljenega masla. Ni kričeča, ni preveč pastelna in ni preveč hladna – ravno prav topla, da pristaja skoraj vsakemu tenu kože. Zaradi svoje subtilnosti deluje izjemno elegantno, a hkrati sproščeno, zato se odlično znajde tako v vsakodnevnih kot bolj sofisticiranih kombinacijah. Je barva, ki v garderobo vnese svetlobo, mehkobo in občutek pomladi, ne da bi bila pretirano dominantna.

Zakaj je masleno rumena hit spomladanskih mesecev?

Masleno rumena je barva, ki se popolnoma ujema z energijo pomladi. Je svetla, optimistična in nežna, zato v trenutku poživi garderobo, ne da bi bila preveč intenzivna. Modni oblikovalci so jo v letu 2025 množično vključili v svoje kolekcije, kar je vplivalo na to, da je postala eden najbolj prepoznavnih odtenkov sezone. Ker je izjemno vsestranska, se je trend brez težav prelil tudi v leto 2026.

Drugi razlog za njeno priljubljenost je njena nosljivost. Masleno rumena je eden tistih odtenkov, ki delujejo dobro na vseh tipih oblačil – od pletenin in srajc do hlač, torbic in celo obutve. Ker ni preveč intenzivna, jo lahko nosimo tako v minimalističnih kombinacijah kot v bolj modnih, plastenih videzih. Je barva, ki se je ne naveličaš hitro, zato je odlična naložba v garderobo.

Kako kombinirati masleno rumeno barvo?

Masleno rumena se odlično ujema z nevtralnimi toni, kot so bela, bež, siva in svetlo rjava. V kombinaciji z njimi deluje izčiščeno, elegantno in zelo sodobno. Če želiš bolj živahen videz, jo lahko združiš tudi z nežno rožnato, svetlo modro ali celo olivno zeleno – vse te barve poudarijo njen topel značaj. Za bolj drzen videz jo lahko kombiniraš z denimom, saj masleno rumena lepo zmehča robustnost jeansa.

Pri modnih dodatkih je najbolje izbrati minimalistične kose, ki pustijo barvi, da zasije. Zlati nakit se z masleno rumeno odlično ujema, saj poudari njeno toplino. Če želiš ustvariti bolj moden vtis, lahko posežeš po monokromatskem videzu – masleno rumena od glave do pet je izjemno elegantna in hkrati zelo trendovska izbira za pomlad 2026.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
moda masleno rumena rumena barva 2026 trendi 2026 pomlad 2026
