Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet

Letošnja Met Gala, tradicionalno prva ponedeljkova noč v maju, je ponovno združila največje svetovne zvezdnike na stopnicah Metropolitanskega muzeja v New Yorku. Tema Costume Art, z zapovedanim kodeksom oblačenja Fashion Is Art, je goste pozvala, naj telo razumejo kot umetniško platno in skozi oblačila reinterpretirajo zgodovino umetnosti. Dogodek so soustvarjali Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams in Anna Wintour, ki so kot sogostiteljice postavile ton večera.

Na rdeči preprogi so navdušili številni – od Rihanne do Kim Kardashian, Blake Lively, Doje Cat, Janelle Monáe in mnogih drugih, ki so temo interpretirali skozi skulpturalne silhuete, zgodovinske reference in drzne umetniške elemente. Prav raznolikost pristopov je ustvarila enega najbolj vizualno razburljivih večerov zadnjih let. Spodaj si lahko ogledate 5 videzov, ki so jih modni mediji najpogosteje izpostavili kot najboljše večera.

Beyoncé

Beyoncé je po desetletju odsotnosti na Met Galo prišla kot sogostiteljica in ustvarila enega najbolj komentiranih trenutkov večera, ko se je na rdeči preprogi pojavila skupaj z Jay-Zjem in Blue Ivy.

Rihanna

Rihanna je bila ena zadnjih, ki je stopila na stopnice Metropolitanskega muzeja, a njen prihod je bil trenutek večera. Nosila je osupljivo zlato kreacijo Maison Margiela Couture, dopolnjeno z nakitom Briony Raymond in Dyne, ki je ustvarila vtis žive skulpture. Njena interpretacija teme je bila med najbolj hvaljenimi v medijih.

Janelle Monáe

Janelle Monáe je navdušila v skulpturalni kreaciji Christiana Siriana, ki je združevala naravne elemente, tehnologijo in futuristične detajle. Mehanski metulji, mahovinasta tekstura in kabli so ustvarili videz, ki je bil hkrati umetniški in popolnoma edinstven. Rolling Stone jo je izpostavil kot enega najbolj dih jemajočih videzov večera.

Nicole Kidman

Nicole Kidman je bila ena najbolj izpostavljenih zvezdnic večera. Viri, kot sta Vogue in NBC, so jo pogosto omenjali med najbolj elegantnimi videzi. Nosila je Chanelovo kreacijo, ki je odražala njen prepoznavni slog in dolgoletno povezavo z znamko. Njen videz je bil opisan kot prefinjen, klasičen in popolnoma skladen s temo večera.

Lisa

Lisa iz skupine BLACKPINK je bila ena najbolj fotografiranih zvezdnic večera. Navdušila je v dramatični kreaciji Roberta Wuna, ki je vključevala dodatne "roke", ki so držale njeno tančico – eden najbolj umetniških in viralnih videzov večera. Forbes jo je izpostavil kot enega najmočnejših modnih trenutkov Met Gale 2026.

Nekaj drugih videzov z Met Gale 2026 pa si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji!

Sabrina Carpenter

























